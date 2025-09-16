Pogoń Szczecin potwierdza! Transfer mistrza świata stał się faktem

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Benjamin Mendy nowym piłkarzem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin ma spore ambicje i wielkie plany. Z tego też powodu chce sprowadzać do swojego zespołu prawdziwe gwiazdy. Kimś takim z pewnością jest Benjamin Mendy. Mistrz świata z 2018 roku z reprezentacją Francji już rano przyleciał do Szczecina, a wieczorem klub oficjalnie potwierdził jego transfer. Wcześniej oczywiście kibice zostali poinformowani o zwolnieniu Roberta Kolendowicza.

Lewy obrońca podpisał z Portowcami umowę do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W przeszłości 31-letni defensor reprezentował m.in. barwy Manchesteru City, AS Monaco oraz Olympique Marsylii. Na jego koncie jest ponad 120 spotkań w Ligue 1 oraz 50 występów w Premier League. Ostatnio Mendy reprezentował barwy FC Zurich, gdzie rozegrał osiem spotkań i zanotował jedną asystę.

– Jestem bardzo zadowolony, że tu jestem. Chciałbym za to podziękować Prezesowi i wszystkim pracownikom tego klubu. Widziałem mecze Pogoni na wideo. Spodobała mi się atmosfera na trybunach i pasja, z jaką fani wspierają zespół. Stadion jest praktycznie pełny podczas każdego spotkania. To jest to, co kochamy w piłce i to też wpłynęło na moją decyzję – powiedział obrońca w rozmowie z oficjalną stroną klubu po podpisaniu umowy.

