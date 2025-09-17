Łukasz Sobala/ PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Grzegorczyk

Pogoń z chwilowym rozwiązaniem

Osiem spotkań, trzy zwycięstwa, cztery porażki i jeden remis – tak Pogoń Szczecin rozpoczęła nowy sezon. Wyniki Portowców są daleki od idealnych, a po dwóch miesiącach rywalizacji finaliści Pucharu Polski plasują się na 9. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Przegrana z Koroną Kielce przypieczętowała los dotychczasowego trenera. Robert Kolendowicz został zwolniony.

Duma Pomorza jeszcze nie zaprezentowała nowego szkoleniowca. Już wiemy, kto na pewno nie zostanie opiekunem szczecinian. Jednak zanim Pogoń ujawni nazwisko następcy Kolendowicza, musi znaleźć krótkoterminowe rozwiązanie. Klub poinformował, że Tomasz Grzegorczyk tymczasowo przejął obowiązki I trenera, dotychczasowy asystent.

Funkcję I trenera Pogoni Szczecin tymczasowo będzie wypełniał Tomasz Grzegorczyk, dotychczasowy asystent trenera Roberta Kolendowicza.



Więcej 👉 https://t.co/86p4lsonbC pic.twitter.com/EPQG4ecw6A — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) September 17, 2025

Z kim aktualnie rozmawiają szczecinianie? Z Pogonią jest łączony między innymi były trener AS Monaco, Club Brugge czy Rangers.