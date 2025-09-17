On zastąpi Kolendowicza. Ten trener poprowadzi Pogoń

13:30, 17. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin pożegnała Roberta Kolendowicza. Kto zostanie nowym szkoleniowcem Portowców? Duma Pomorza ogłosiła nazwisko tymczasowego następcy.

Tomasz Grzegorczyk
Łukasz Sobala/ PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Grzegorczyk

Pogoń z chwilowym rozwiązaniem

Osiem spotkań, trzy zwycięstwa, cztery porażki i jeden remis – tak Pogoń Szczecin rozpoczęła nowy sezon. Wyniki Portowców są daleki od idealnych, a po dwóch miesiącach rywalizacji finaliści Pucharu Polski plasują się na 9. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Przegrana z Koroną Kielce przypieczętowała los dotychczasowego trenera. Robert Kolendowicz został zwolniony.

Duma Pomorza jeszcze nie zaprezentowała nowego szkoleniowca. Już wiemy, kto na pewno nie zostanie opiekunem szczecinian. Jednak zanim Pogoń ujawni nazwisko następcy Kolendowicza, musi znaleźć krótkoterminowe rozwiązanie. Klub poinformował, że Tomasz Grzegorczyk tymczasowo przejął obowiązki I trenera, dotychczasowy asystent.

Z kim aktualnie rozmawiają szczecinianie? Z Pogonią jest łączony między innymi były trener AS Monaco, Club Brugge czy Rangers.

