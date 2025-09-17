Monaco, Rangers i Club Brugge w CV. Z tym trenerem rozmawiała Pogoń

Pogoń Szczecin i Robert Kolendowicz to już zamknięty rozdział. Portowcy szukają nowego trenera. Jak podaje serwis Meczyki.pl, faworytem do pracy w klubie jest Philippe Clement.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin i Philippe Clement?! Portowcy po rozmowach z trenerem

Pogoń Szczecin mimo ciekawych transferów, jakie przeprowadzili latem, ma duże problemy z grą w PKO BP Ekstraklasie. Po ośmiu meczach mają na swoim koncie jedynie dziesięć punktów. Aktualnie zajmują 9. miejsce w tabeli, a część drużyn za ich plecami ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkania. Ze względu na brak satysfakcjonujących wyników pracę stracił Robert Kolendowicz.

Na chwilę obecną wiadomo, że tymczasowo odpowiedzialność za grę zespołu przejmie Tomasz Grzegorczyk. Dotychczasowo pełnił on funkcję asystenta trenera Roberta Kolendowicza. W międzyczasie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Pewne jest jedno – nie będzie nim Polak, o czym informował ostatnio Jerzy Chwałek z Super Expressu.

W mediach pada już kilka nazwisk, ale wygląda na to, że faworyt jest jeden. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że największe szanse na pracę w Pogoni Szczecin ma Philippe Clement, czyli były trener m.in. AS Monaco, Club Brugge czy Rangers. „Władze Pogoni Szczecin spotkały się w Turcji z kandydatami na nowego trenera. Wśród nich Philippe Clement – ostatnio szkoleniowiec Glasgow Rangers. Belg jest faworytem, ale temat nie jest przesądzony. Pogoń rozmawia też z innymi szkoleniowcami” – napisał Tomasz Włodarczyk.

W najbliższy weekend Pogoń zmierzy się z Lechią Gdańsk w ramach 9. kolejki Ekstraklasy. Później już najprawdopodobniej z nowym trenerem na ławce zagrają z Legią Warszawa, Piastem Gliwice i Lechem Poznań.