Motor przedłużył jego kontrakt. Kolejne są w drodze

19:00, 17. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Motor Lublin przedłużył już kontrakt Ivo Rodriguesa, a kolejne umowy są w drodze, o czym poinformował wiceprezes Łukasz Jabłoński w programie "Odprawa Przedmeczowa" na antenie "Canal+ Sport".

Piłkarze Motoru Lublin
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie dobrze, szczególnie zadawalająca kibiców może być właśnie trwająca runda wiosenna, w której są oni jedną z czołowych ekip w lidze. Gdyby nie słaba pierwsza część rozgrywek, z pewnością podopieczni Mateusza Stolarskiego walczyliby dzisiaj o europejskie puchary. Cele te jednak będzie trzeba odłożyć przynajmniej do przyszłego sezonu.

Tymczasem powoli w klubie mogą już myśleć o nowych rozgrywkach i o budowie kadry na nie. Wiadomo bowiem, że zespół będzie potrzebował jakościowych wzmocnień, ale ważne są także przedłużenia obecnych kontraktów. Jeden właśnie taki ruch się wydarzył, a kolejne są w drodze. Łukasz Jabłoński, wiceprezes Motoru Lublin w programie „Odprawa Przedmeczowa” na antenie „Canal+ Sport” przekazał, że umowa Ivo Rodriguesa została przedłużona.

Portugalczyk jednak nie jest jedyny. Klub pracuje bowiem także nad przedłużeniem czterech innych kontraktów, a część z nich została już podpisana, choć nie zakomunikowano jeszcze tej decyzji. Być może na liście tych piłkarze są gracze, których obecne umowy wygasają latem. Są to: Sergi Samper, Herve Matthys, Paweł Stolarki, Arkadiusz Najemski, Ivan Brkić, Filip Wójcik, Mathieu Scalet, Jakub Łabojko, Renet Dadashov, Bradley van Hoeven, Michał Król oraz Gasper Tratnik i Kacper Karasek.

