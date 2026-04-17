Cracovia z problemami przed meczem z Rakowem. Spora lista kontuzjowanych

Cracovia do meczu z Rakowem przystępować będzie z kilkoma poważnymi problemami zdrowotnymi w kadrze. O brakach poinformował Piotr Rzepecki z "365 Dni o Piłce".

Problemy kadrowe przed meczem z Rakowem

Cracovia w tym sezonie radzi sobie mimo wszystko dość przeciętnie. Pasy miały bowiem bardzo dobry początek kampanii i wówczas wydawało się nawet, że mogą oni powalczyć o medale. Z czasem jednak forma zespołu spadła, a runda jesienna jest już tego dobitnym przykładem. Poza tym sporo dzieje się także w tzw. gabinetach, co z pewnością nie pomaga.

Aktualnie zespół spod Wawelu zajmuje 11. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, a na koncie ma 37 punktów. To powoduje, że do końca rozgrywek mogą być raczej pewni utrzymania, a i gra w pucharach zaczyna się oddalać. Przed meczem z Rakowem Częstochowa, który zaplanowano na niedzielę 19 kwietnia jednak do kibiców dopłynęło kilka niepokojących informacji nt. sytuacji kadrowej Pasów. O kontuzjowanych graczach poinformował Piotr Rzepecki z „365 Dni o Piłce”.

– W meczu z Rakowem zabraknie Otara Kakabadze, Martina Mincheva i Wiktora Bogacza. Do Częstochowy nie pojedzie też Beno Selan i niestety Gabriel Charpentier – przekazał dziennikarz w mediach społecznościowych. To oznacza, że szczególnie obsada linii ataku może ucierpieć.

