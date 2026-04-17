Boniek wskazał mistrza Polski. Ostro skomentował rywalizację

Zbigniew Boniek

Lech zostanie mistrzem Polski?!

PKO Ekstraklasa w tym sezonie powoli zmierza ku końcówki. Można nawet powiedzieć, że właśnie wchodzimy w decydującą część sezonu. Jeśli ktoś jeszcze ma podłączyć się do gry o europejskie puchary, to właśnie teraz; jeśli ktoś ma także zakopać się w walce o utrzymanie, to także w tym momencie. Wszystko jednak wskazuje na to, że wiele ostatecznych rozstrzygnięć poznamy dopiero w ostatniej kolejce.

Być może taka sytuacja będzie miała w walce o mistrzostwo kraju, gdzie Lech Poznań jest co prawda najpoważniejszym kandydatem, ale trudno powiedzieć o wielkiej przewadze Kolejorza. Obecnie nad drugim Zagłębiem Lubin mają oni dwa oczka przewagi. Zdaniem Zbigniewa Bońka to jednak ekipa Nielsa Frederiksena obroni tytuł mistrzowski. Były prezes PZPN jednak wskazuje na słabość całej czołówki.

– Naszą ligę może wygrać każdy, bo jest to wyścig żółwi. Lider Ekstraklasy ma najniższą średnią punktów w Europie. Jest to liga wyrównana, ale wyrównana i przeciętna. Każdy może wygrać z każdym, bo nikt się ponad tę przeciętność nie wybija. Jeżeli miałbym wskazać, to dla mnie wszystkie argumenty przemawiają za Lechem Poznań. Ale nie dlatego, że jest najlepszy, nie dlatego, że jest najlepiej zorganizowany, ale po prostu ma najlepszych piłkarzy i na końcu ta jakość robi swoje. Ale nie odbierałbym też szans innym zespołom – stwierdził Zbigniew Boniek na łamach „Weszło”.

