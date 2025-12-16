Motor Lublin ogłosił listę transferową. Trzy nazwiska na wylocie

SOPA Images Limited/Alam Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Trzej piłkarze mają zgodę na odejście z Motoru

Motor Lublin w tym sezonie do tej pory radzi sobie dość poprawnie, choć trzeba przyznać, że początek rundy był w wykonaniu podopiecznych Mateusza Stolarskiego bardzo, ale to bardzo słaby. Dlatego też mówiło się o tym, że posada szkoleniowca jest zagrożona, a do objęcia zespołu przymierzano już kilku kandydatów. Finalnie jednak udało się wyjść z kryzysu i rok 2025 Motor zakońcKzył na 11. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że runda wiosenna także nie będzie łatwa i z całą pewnością kadra zespołu wymaga pewnych wzmocnień. Dlatego też należy spodziewać się kilku transferów do klubu, ale zanim to, miejsce będą miały zapewne także odejścia. Motor Lublin przedstawił bowiem oficjalną listę transferową, na której znaleźli się trzej piłkarze. Są to: Florian Haxha, Renat Dadashov oraz Krystian Palacz. Wszyscy trzej otrzymali zgodę na poszukiwania nowego klubu.

Jeśli chodzi o Floriana Haxhę, to ten 23-letni skrzydłowy dołączył do klubu latem i w barwach Motoru rozegrał sześć meczy, a dokładnie 93 minuty. Jest bez gola oraz asysty. Z kolei Renat Dadashov wcześniej reprezentował barwy Radomiaka Radom, ale po transferze do Motoru także notuje słaby okres. W 12 meczach ten napastnik jest bez choćby jednego gola. Krystian Palacz z kolei w Lublinie jest od kilku lat, ale w tym sezonie na koncie ma siedem spotkań i jedną asystę.

