Mourinho po słowie z wielkim klubem! Wraca na stare śmieci

Jose Mourinho znalazł nowy klub. Z informacji CNN Portugal wynika, że The Special One zostanie nowym trenerem Benfiki Lizbona. Będzie to dla niego powrót do zespołu po 25 latach.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho zostanie nowym trenerem Benfiki

Jose Mourinho niedawno musiał przełknąć gorycz porażki, tracąc pracę w Fenerbahce. Zarząd tureckiego klubu zdecydował się na taki ruch bezpośrednio po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów. Powodem zwolnienia miał być nie tylko fakt, że drugi raz z rzędu nie wywalczyli awansu, ale także styl gry. W Stambule spędził nieco ponad rok, gdyż Żółte Kanarki zatrudniły go latem 2024 roku.

Na bezrobociu spędził ponad dwa tygodnie, ale najwidoczniej nie ma zamiaru siedzieć bezczynnie. Wszystko wskazuje na to, że lada moment zwiąże się z nowym pracodawcą. Jak informuje serwis CNN Portugal oraz A Bola już w weekend poprowadzi nowy klub.

Mourinho ma zostać trenerem Benfiki, czyli drużyny, która wyrzuciła go razem z Fenerbahce z Ligi Mistrzów. Warto dodać, że dla Portugalczyka będzie to powrót do Lizbony po 25 latach. Od września do grudnia 2000 roku również pracował tam jako trener. Wtedy poprowadził zespół w 10 spotkaniach, a jego bilans wyniósł 5 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki.

Zmiana szkoleniowca w Lizbonie jest nieunikniona, ponieważ Benfica przegrała z Karabachem Agdam w Lidze Mistrzów (2:3). Rui Costa, czyli prezes klubu po zakończonym meczu potwierdził przed kamerami, że Bruno Lage nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki zespołu.

A Bola twierdzi nawet, że na linii Mourinho – Benfica doszło do porozumienia. Do ustalenia pozostały jedynie szczegóły. Wszystko ma zostać dopięte na ostatni guzik w ciągu kilkunastu najbliższych godzin. The Special One może poprowadzić Orłów już w najbliższym spotkaniu. W ten weekend, a dokładnie w sobotę (20 września) zmierzą się na wyjeździe z AFS.