Julian Alvarez zdecydował. Argentyńczyk może dołączyć do hiszpańskiego giganta

Julian Alvarez chce latem opuścić szeregi Atletico Madryt - informuje Pedro Fullana z "Cadena SER". Argentyńczyk od dłuższego czasu jest łączony z Barceloną.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

FC Barcelona czeka w gotowości. Julian Alvarez chce opuścić Atletico

Julian Alvarez jest największą gwiazdą Atletico Madryt. Argentyński napastnik prezentuje znakomitą formę w obecnym sezonie w drużynie Diego Simeone. W 49 rozegranych spotkaniach zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst. Świetne występy 26-latka sprawiły, że ponownie znalazł się w centrum zainteresowania na rynku transferowym.

Jak informuje Pedro Fullana z „Cadena SER”, w klubie ze stolicy Hiszpanii rośnie niepewność dotycząca przyszłości Alvareza. Władze klubu mają uważać, że zawodnik może być otwarty na zmianę otoczenia po dwóch latach spędzonych w barwach Rojiblancos.

Hiszpańskie media przekazują również, że otoczenie piłkarza utrzymuje kontakty z Barceloną. Na ten moment nie doszło jednak do oficjalnych rozmów między klubami. Warto dodać, iż Duma Katalonii dotąd nie przedstawiła żadnej oferty.

Stanowisko Atletico pozostaje jednak jasne. Madrycki klub nie zamyka drzwi przed sprzedażą swojej gwiazdy, ale tylko w przypadku otrzymania bardzo wysokiej propozycji finansowej. Rojiblancos oczekują za Argentyńczyka nawet około 100 milionów euro.

W Atletico Madryt uważają, że Julian Alvarez chce odejść. Jego środowisko utrzymuje kontakty z FC Barceloną. Jednak żaden klub nie zwrócił się jeszcze do Atleti. Jeśli pojawi się bardzo wysoka oferta, to rozważane będzie jego odejście. [@PedroFullanaSER] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 9, 2026

Przypomnijmy, że Alvarez trafił do Atletico w 2024 roku z Manchesteru City za 75 milionów euro. Już w pierwszych sezonach w Hiszpanii udowodnił, że potrafi być liderem ofensywy i jednym z najbardziej niebezpiecznych napastników w La Liga.