Hansi Flick podjął decyzję przed El Clasico. Sensacyjny wybór

21:11, 9. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Hansi Flick szykuje sporą niespodziankę na niedzielne El Clasico. Według informacji hiszpańskiego dziennika "Sport”" Roony Bardghji ma znaleźć się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Realem Madryt.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji bliżej pierwszego składu na mecz z Realem Madryt

FC Barcelona w niedzielny wieczór podejmie Real Madryt na Camp Nou w hitowym starciu 35. kolejki La Liga. Dla gospodarzy nadchodzące El Clasico może mieć ogromne znaczenie, ponieważ zwycięstwo przypieczętuje mistrzostwo Hiszpanii. Przewaga Blaugrany nad odwiecznym rywalem wynosi obecnie aż 11 punktów.

W zespole Królewskich nie brakuje problemów. Hiszpańskie media informują o kolejnych napięciach w szatni oraz trudnej atmosferze wokół zespołu. Z kolei w Barcelonie z kłopotami zdrowotnymi mierzy Lamine Yamal. Młody gwiazdor ma pauzować do końca sezonu i walczy z czasem, by wrócić do pełnej sprawności przed mistrzostwami świata. Hansi Flick musi znaleźć nowe rozwiązanie na prawym skrzydle.

Jak podaje dziennik „Sport”, rywalizację o miejsce w podstawowym składzie miał wygrać Roony Bardghji. Szwedzki skrzydłowy wyprzedził w hierarchii Marcusa Rashforda, a niemiecki szkoleniowiec jest bardzo zadowolony z jego postawy podczas ostatnich tygodni.

20-letni zawodnik potrafi stwarzać zagrożenie pod bramką rywali i regularnie pokazuje przebłyski ogromnego talentu. W Barcelonie zdają sobie jednak sprawę, że zastępowanie Yamala na tej samej pozycji wiąże się z ogromną presją, szczególnie dla tak młodego piłkarza.

Kluczowe dla decyzji Flicka mają być szybkość, drybling oraz zaangażowanie Bardghjiego w grę defensywną. Szkoleniowiec uważa, że Szwed może sprawić sporo problemów defensorom Realu swoją dynamiką. W trwającym sezonie Bardghji rozegrał łącznie 26 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości