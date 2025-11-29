Mecz PKO Ekstraklasy zagrożony?! Warunki są koszmarne [WIDEO]

Mecz pomiędzy GKS-em Katowice a Pogonią Szczecin jest zagrożony ze względu na mgłę, która panuje nad stadionem na Górnym Śląsku. Przeszkadza to m.in. w pracy systemu VAR.

PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice stadion

Mecz GKS Katowice – Pogoń Szczecin zagrożony?!

Dzisiaj wieczorem jako trzeci w sobotniej serii gier odbyć ma się mecz pomiędzy GKS-em Katowice a Pogonią Szczecin. Problem jednak w tym, że nad Górnym Śląskiem panuje bardzo duża mgła, która uniemożliwia na ten moment odbycie się meczu. Ma to związek chociażby z pracą kamer, ale nie tylko poprzez to, co widzą kibice w telewizji, ale także to, co widzą sędziowie VAR. Bardzo często przy ograniczonej widzialności z tego powodu spotkania są przerywane na jakiś czas.

Filmik ze stadionu GKS-u Katowice w mediach społecznościowych na platformie X (dawniej Twitter) zamieścił Dawid Zieliński z podcastu „Skazani na Pogoń”. Na ten moment znajdujemy się w sytuacji, w której scenariusz nieodbycia meczu jest możliwy. O wszystkim decydować będzie C+ i VAR – napisał.

Warto pamiętać, że tydzień temu mecz GKS-u Katowice nie mógł się odbyć, a to przez obfite opady śniegu, które zaskoczyły służby w Białymstoku. Wówczas chociażby kibice GieKSy musieli odbyć podróż „na marne”, a teraz w podobnej sytuacji mogą znaleźć się fani ze Szczecina. Obie odległości są bardzo duże.

Aktualizacja:

Mecz w Katowicach odbędzie się zgodnie z planem.

