Legia znów łączona z odejściem Iordanescu. „Wróci do nas”

Legia Warszawa nie ma łatwego życia z Edwardem Iordanescu. W rumuńskich mediach znów pojawiły się głosy o możliwym odejściu szkoleniowca. Tym razem działacz tamtejszej federacji łączy go powrotem do reprezentacji w rozmowie z "digisport.ro".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu znów łączony z odejściem z Legii

Legia Warszawa swoje ambitne plany na ten sezon zaprezentowała w ostatnich dniach okienka transferowego. Wówczas do klubu z Łazienkowskiej dołączyło kilka konkretnych nazwisk, jak: Kacper Urbański, Kamil Piątkowski czy Noah Weisshaupt. Wiadomo jednak, że nadal trwają poszukiwania nowego napastnika.

Jeśli jednak tak dalej pójdzie, to Legia być może będzie musiała i w najbliższych tygodniach szukać nowego szkoleniowca. Wyniki stołecznego klubu są co prawda średnie, ale z perspektywą na dalszy rozwój. Problem jednak w tym, że po serii wypowiedzi Edwarda Iordanescu na temat swojej przyszłości w klubie, znów łączony jest on z odejściem. Tym razem Narcis Raducan, bliski współpracownik rumuńskiej federacji piłkarskiej mówi w rozmowie z „digisport.ro”, o możliwym powrocie szkoleniowca do kadry.

– W pewnym momencie wróci do reprezentacji i jestem o tym przekonany w stu procentach. Zostawił sobie otwarte drzwi. W ogóle to nie wiem, dlaczego odszedł – stwierdził działacz.

Czy więc coś jest na rzeczy? Trudno powiedzieć. Obecny selekcjoner reprezentacji Rumunii Mircea Lucescu wygrał osiem spotkań, jedno zremisował i trzy przegrał. Niemniej kolejne wypowiedzi łączące Iordanescu z odejściem z Legii z pewnością nie są na rękę klubowi i przede wszystkim zespołowi.

Zobacz także: Alfarela odszedł z Legii! Ujawniamy kwotę jaką klub z Ł3 zarobi na Francuzie! [NOWE INFORMACJE]