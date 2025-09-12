Alfarela odszedł z Legii! Ujawniamy kwotę jaką klub z Ł3 zarobi na Francuzie! [NOWE INFORMACJE]

Migouel Alfarela opuszcza Legię. Francuz wylądował w piątek wieczorem w Salonikach i podpisał kontrakt z Arisem. A ile klub z Ł3 zarobi na Francuzie? Goal.pl poznał finansowe szczegóły tej operacji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Nieszczęśliwy związek

Choć z przyjściem Migouela Alfareli do Legii wiązano duże nadzieje (sam piłkarz również był mocno „nakręcony” na ten projekt), to skończyło się obustronnym rozczarowaniem. Chwilowa separacja, czyli wypożyczenie do Kallithei Athens, nie pomogła, bo po powrocie latem znów nic się w przygodzie Francuza z Legią nie kleiło.

Niedawno informowaliśmy, że Alfarela chce odejść z Legii. Piłkarz miał dobrą ofertę z Hiszpanii, ale warszawski klub nie wyraził wówczas zgody. Mimo zamknięcia okienka transferowego w wielu krajach napastnik wciąż naciskał na odejście, bo w Legii czuł się jak zawodnik, delikatnie mowiąc, drugiego planu. Dowodem na to choćby wykreślenie z Ligi Konferencji UEFA. W Ekstraklasie Alfarela też raz był wykreślany, a potem wpisywany ponownie.

Przyszedł za milion euro, odejdzie za połowę

Goal.pl jako pierwszy informował, że po Francuza zgłosił się Aris Saloniki. Kluby szybko zaczęły negocjacje, a Legia jasno określiła swoje preferencje. W pewnym momencie wydawało się, że transfer może upaść, ale szybko wrócono do stołu i dziś, czyli w ostani dzień okienka w Grecji dobito targu.

W piątkowy wieczór Alfarela wylądował w Salonikach i podpisał trzyletnią umowę z greckim klubem. Aris oficjalnie ogłosił już pozyskanie tego gracza, dołączając do artykułu zdjęcie zrobione w momencie, gdy Francuz parafował umowę.

A ile kosztuje Greków pozyskanie Alfareli? Wprawdzie w niektorych źródłach pojawiły się informacje o tym, że Aris zapłaci za Alfarelę milion euro, ale według naszych ustaleń fakty wyglądają inaczej.

Kwota transferu Alfareli z Legii do Arisu to 500 tysięcy euro. Wcześniej Legia zapłaciła za niego Bastii około miliona euro. Z bonusami miało to być nawet maksymalnie 1,4 mln euro, ale na pewno nie wszystkie przesłanki ku temu zaistniały.

Wraca tam, gdzie sporo strzelał

Ten transfer oznacza, że Alfarela wraca do ligi, w której jeszcze niedawno bardzo dobrze się czuł. Na wypożyczeniu z Legii do Kallithei Athens strzelił w jednej rundzie 9 goli i zaliczył asystę. Wtedy nie było jednak mowy o wykupieniu tego gracza przez ten, czy inny grecki klub, bo klauzula wynosiła 2 miliony euro.

Teraz, z powodów wyżej opisanych, sytuacja i cena były już zupełnie inne i dlatego powrót do Hellady w przypadku Francuza okazał się możliwy.

Dorobek Alfareli w Legii, licząc wszystkie rozgrywki, to 33 występy, 2 gole i 3 asysty.