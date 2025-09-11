Legia sprowadziła nowe gwiazdy. Transfery niemal w ostatniej chwili

08:00, 11. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Legia Warszawa była bardzo aktywna na letnim rynku transferowym. W ostatnich tygodniach okna do klubu przybyło kilku znanych piłkarzy.

Michał Żewłakow
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia Warszawa – transfery w trakcie letniego okna 2025

Legia Warszawa przeprowadziła rewolucję kadrową w trakcie letniego okna transferowego. Szczególnie intensywnie zrobiło się po starcie Ekstraklasy. Z klubem pożegnało się kilku podstawowych zawodników, którzy stanowili o sile drużyny w poprzednim sezonie. Klub potrafił jednak szybko znaleźć solidnych następców, co rozbudziło nadzieje kibiców na udane rozgrywki.

Najgłośniejsze odejścia z Legii Warszawa to bez wątpienia transfery piłkarzy takich jak: Jan Ziółkowski, Maxi Oyedele, Ryoya Morishita, Marc Gual i Ilja Szkurin. Na tych sprzedażach klub zarobił ponad 15 mln euro. To pozwoliło na sprowadzenie innych nazwisk.

Legioniści nieoczekiwanie postawili na polskie wzmocnienia i skupili się na piłkarzach z przeszłością w reprezentacji Polski. Drużynę zasilili: Kacper Urbański, Kamil Piątkowski, Damian Szymański i Arkadiusz Reca. Ponadto dokonano kilku innych imponujących transferów, a najdroższym z nich było pozyskanie Milety Rajovicia za 3 mln euro.

Legia Warszawa – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Mileta RajovićnapastnikWatford3 mln euro
Kacper UrbańskipomocnikBologna2 mln euro
Kamil PiątkowskiobrońcaSalzburg2 mln euro
Damian SzymańskipomocnikAEK Atenybez odstępnego
Antonio ColaknapastnikSpeziabez odstępnego
Arkadiusz RecaobrońcaSpeziabez odstępnego
Henrique ArreiolpomocnikSporting Bbez odstępnego
Petar Stojanovićprawy obrońcaFC Empolibez odstępnego
Noah Weisshauptlewy napastnikFreiburgwypożyczenie
Ermal Krasniqilewy napastnikSparta Pragawypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Legia Warszawa – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Jan ZiółkowskiobrońcaAS Roma6,6 mln euro
Maxi OyedelepomocnikStrasbourg6 mln euro
Ryoya MorishitaskrzydłowyBlackburn2,1 mln euro
Jakub ZielińskibramkarzWolfsburg900 tys. euro
Ilja SzkurinnapastnikGKS Katowice400 tys. euro
Maciej KikolskibramkarzWidzew300 tys. euro
Marc GualnapastnikRio Ave250 tys. euro
Jordan MajchrzaknapastnikStuttgart150 tys. euro
Tomas Pekhartnapastnikbez klubukoniec kontaktu
LuquinhasskrzydłowyFortalezakoniec wypożyczenia
Vladan KovacevićbramkarzSporting CPkoniec wypożyczenia
Sergio BarciaobrońcaLas Palmaswypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Legii Warszawa

  • Nowi zawodnicy: 10
  • Odejścia z klubu: 11
  • Wydatki na transfery: 7 mln euro
  • Zarobki na transferach: 16,7 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Legii Warszawa

Okno transferowe dobiegło końca, a zatem trudno spodziewać się kolejnych ruchów kadrowych w wykonaniu Legii Warszawa. Niemniej jednak kluby wciąż mogą ściągać wolnych zawodników bez kontraktu. Czy na taki krok zdecydują się władze stołecznego klubu? Kandydatów na rynku na pewno nie brakuje.

