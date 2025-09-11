Legia sprowadziła nowe gwiazdy. Transfery niemal w ostatniej chwili

Legia Warszawa – transfery w trakcie letniego okna 2025
Legia Warszawa przeprowadziła rewolucję kadrową w trakcie letniego okna transferowego. Szczególnie intensywnie zrobiło się po starcie Ekstraklasy. Z klubem pożegnało się kilku podstawowych zawodników, którzy stanowili o sile drużyny w poprzednim sezonie. Klub potrafił jednak szybko znaleźć solidnych następców, co rozbudziło nadzieje kibiców na udane rozgrywki.
Najgłośniejsze odejścia z Legii Warszawa to bez wątpienia transfery piłkarzy takich jak: Jan Ziółkowski, Maxi Oyedele, Ryoya Morishita, Marc Gual i Ilja Szkurin. Na tych sprzedażach klub zarobił ponad 15 mln euro. To pozwoliło na sprowadzenie innych nazwisk.
Legioniści nieoczekiwanie postawili na polskie wzmocnienia i skupili się na piłkarzach z przeszłością w reprezentacji Polski. Drużynę zasilili: Kacper Urbański, Kamil Piątkowski, Damian Szymański i Arkadiusz Reca. Ponadto dokonano kilku innych imponujących transferów, a najdroższym z nich było pozyskanie Milety Rajovicia za 3 mln euro.
Legia Warszawa – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Mileta Rajović
|napastnik
|Watford
|3 mln euro
|Kacper Urbański
|pomocnik
|Bologna
|2 mln euro
|Kamil Piątkowski
|obrońca
|Salzburg
|2 mln euro
|Damian Szymański
|pomocnik
|AEK Ateny
|bez odstępnego
|Antonio Colak
|napastnik
|Spezia
|bez odstępnego
|Arkadiusz Reca
|obrońca
|Spezia
|bez odstępnego
|Henrique Arreiol
|pomocnik
|Sporting B
|bez odstępnego
|Petar Stojanović
|prawy obrońca
|FC Empoli
|bez odstępnego
|Noah Weisshaupt
|lewy napastnik
|Freiburg
|wypożyczenie
|Ermal Krasniqi
|lewy napastnik
|Sparta Praga
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Legia Warszawa – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Jan Ziółkowski
|obrońca
|AS Roma
|6,6 mln euro
|Maxi Oyedele
|pomocnik
|Strasbourg
|6 mln euro
|Ryoya Morishita
|skrzydłowy
|Blackburn
|2,1 mln euro
|Jakub Zieliński
|bramkarz
|Wolfsburg
|900 tys. euro
|Ilja Szkurin
|napastnik
|GKS Katowice
|400 tys. euro
|Maciej Kikolski
|bramkarz
|Widzew
|300 tys. euro
|Marc Gual
|napastnik
|Rio Ave
|250 tys. euro
|Jordan Majchrzak
|napastnik
|Stuttgart
|150 tys. euro
|Tomas Pekhart
|napastnik
|bez klubu
|koniec kontaktu
|Luquinhas
|skrzydłowy
|Fortaleza
|koniec wypożyczenia
|Vladan Kovacević
|bramkarz
|Sporting CP
|koniec wypożyczenia
|Sergio Barcia
|obrońca
|Las Palmas
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Legii Warszawa
- Nowi zawodnicy: 10
- Odejścia z klubu: 11
- Wydatki na transfery: 7 mln euro
- Zarobki na transferach: 16,7 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Legii Warszawa
Okno transferowe dobiegło końca, a zatem trudno spodziewać się kolejnych ruchów kadrowych w wykonaniu Legii Warszawa. Niemniej jednak kluby wciąż mogą ściągać wolnych zawodników bez kontraktu. Czy na taki krok zdecydują się władze stołecznego klubu? Kandydatów na rynku na pewno nie brakuje.