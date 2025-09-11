Legia sprowadziła nowe gwiazdy. Transfery niemal w ostatniej chwili

Legia Warszawa była bardzo aktywna na letnim rynku transferowym. W ostatnich tygodniach okna do klubu przybyło kilku znanych piłkarzy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia Warszawa – transfery w trakcie letniego okna 2025

Legia Warszawa przeprowadziła rewolucję kadrową w trakcie letniego okna transferowego. Szczególnie intensywnie zrobiło się po starcie Ekstraklasy. Z klubem pożegnało się kilku podstawowych zawodników, którzy stanowili o sile drużyny w poprzednim sezonie. Klub potrafił jednak szybko znaleźć solidnych następców, co rozbudziło nadzieje kibiców na udane rozgrywki.

Najgłośniejsze odejścia z Legii Warszawa to bez wątpienia transfery piłkarzy takich jak: Jan Ziółkowski, Maxi Oyedele, Ryoya Morishita, Marc Gual i Ilja Szkurin. Na tych sprzedażach klub zarobił ponad 15 mln euro. To pozwoliło na sprowadzenie innych nazwisk.

Legioniści nieoczekiwanie postawili na polskie wzmocnienia i skupili się na piłkarzach z przeszłością w reprezentacji Polski. Drużynę zasilili: Kacper Urbański, Kamil Piątkowski, Damian Szymański i Arkadiusz Reca. Ponadto dokonano kilku innych imponujących transferów, a najdroższym z nich było pozyskanie Milety Rajovicia za 3 mln euro.

Legia Warszawa – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Mileta Rajović napastnik Watford 3 mln euro Kacper Urbański pomocnik Bologna 2 mln euro Kamil Piątkowski obrońca Salzburg 2 mln euro Damian Szymański pomocnik AEK Ateny bez odstępnego Antonio Colak napastnik Spezia bez odstępnego Arkadiusz Reca obrońca Spezia bez odstępnego Henrique Arreiol pomocnik Sporting B bez odstępnego Petar Stojanović prawy obrońca FC Empoli bez odstępnego Noah Weisshaupt lewy napastnik Freiburg wypożyczenie Ermal Krasniqi lewy napastnik Sparta Praga wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Legia Warszawa – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Jan Ziółkowski obrońca AS Roma 6,6 mln euro Maxi Oyedele pomocnik Strasbourg 6 mln euro Ryoya Morishita skrzydłowy Blackburn 2,1 mln euro Jakub Zieliński bramkarz Wolfsburg 900 tys. euro Ilja Szkurin napastnik GKS Katowice 400 tys. euro Maciej Kikolski bramkarz Widzew 300 tys. euro Marc Gual napastnik Rio Ave 250 tys. euro Jordan Majchrzak napastnik Stuttgart 150 tys. euro Tomas Pekhart napastnik bez klubu koniec kontaktu Luquinhas skrzydłowy Fortaleza koniec wypożyczenia Vladan Kovacević bramkarz Sporting CP koniec wypożyczenia Sergio Barcia obrońca Las Palmas wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Legii Warszawa

Nowi zawodnicy: 10

10 Odejścia z klubu: 11

11 Wydatki na transfery: 7 mln euro

7 mln euro Zarobki na transferach: 16,7 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Legii Warszawa

Okno transferowe dobiegło końca, a zatem trudno spodziewać się kolejnych ruchów kadrowych w wykonaniu Legii Warszawa. Niemniej jednak kluby wciąż mogą ściągać wolnych zawodników bez kontraktu. Czy na taki krok zdecydują się władze stołecznego klubu? Kandydatów na rynku na pewno nie brakuje.