Legia szuka napastnika. Znane nazwisko odmówiło

Legia Warszawa już po zamknięciu okienka transferowego w PKO Ekstraklasie chce pozyskać jeszcze nowego napastnika. Na celowniku klubu znalazł się George Puscas, ale ten odmówił, o czym donosi serwis "digisport".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia zainteresowała się pozyskaniem George’a Puscasa

Legia Warszawa w tym sezonie ma wielkie ambicje, co potwierdzają właściwie gwiazdorskie transfery przeprowadzone tego lata. Długo trwało rozkręcanie się Wojskowych w okienku transferowym, ale gdy w końcu się to udało, to trzeba pewniej przyznać, że okazali się oni królem polowania. Nowe twarze takie jak: Kacper Urbański, Kamil Piątkowski czy Noah Weisshaupt wydają się być absolutnie wzmocnieniami stołecznego zespołu.

Wiadomo jednak, że przez fakt długiej kontuzji Jeana Pierre’a Nsame, Legia Warszawa szuka jeszcze nowego napastnika. Klub co prawda w samej końcówce okresu transferowego sprowadził Antonio Colaka, ale nadal szuka innych opcji. Możliwości są już mocno ograniczone, bowiem można sprowadzić tylko piłkarzy bez klubu. Jednym z takich graczy jest George Puscas, który trafił na celowniki Wojskowych. Według informacji przekazanych przez serwis „digisport”, Rumun jednak odmówił.

George Puscas to 29-letni środkowy napastnik, który na koncie ma ponad 140 występów w Serie B, gdzie zdobył 42 gole oraz zanotował 5 asyst. Poza tym występował także w Serie A, Championship, lidze tureckiej oraz rumuńskiej. Na koncie ma 46 spotkań w reprezentacji swojego kraju oraz 11 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,1 miliona euro.

