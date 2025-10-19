Legia Warszawa z kolejną porażką. Padły mocne słowa

Legia Warszawa doznała porażki z Zagłębiem Lubin (1:3) w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. - Myślę, że to jest czas, żeby każdy w zespole spojrzał w lustro - powiedział Paweł Wszołek w rozmowie z "TVP Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Paweł Wszołek zareagował po porażce Legii w Lubinie

Legia Warszawa w niedzielne popołudnie zmierzyła się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi nie zdołali przełamać złej passy i przegrali (1:3). Pierwsza połowa była dla stołecznej drużyny wyjątkowo pechowa. Kamil Piątkowski najpierw skierował piłkę do własnej bramki, a chwilę później zobaczył czerwoną kartkę.

Do przerwy Legia przegrywała dwoma golami. Po zmianie stron zespół Edwarda Iordanescu odrobił część strat po samobójczym trafieniu Kajetana Szmyta, ale w końcówce wynik ustalił Jakub Sypek. Dla stołecznego klubu była to już trzecia porażka z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej uległ Górnikowi Zabrze (1:3) w lidze oraz przegrał z tureckim Samsunsporem w Lidze Konferencji.

Po meczu nie brakowało mocnych słów. Paweł Wszołek, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w drużynie, nie krył frustracji po kolejnym nieudanym występie. – Musimy przeprowadzić męską rozmowę w szatni. Myślę, że to jest czas, żeby każdy w zespole spojrzał w lustro i powiedział, o co chce grać w tym sezonie – stwierdził boczny obrońca w „TVP Sport”.

Ekipa Iordanescu zajmuje obecnie odległe dziewiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, tracąc dziewięć punktów do liderującej Jagiellonii Białystok. W czwartek Wojskowi zagrają w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck w Krakowie, a następnie podejmie Lecha Poznań w hicie 13. kolejki.