Dwa samobóje, czerwona kartka i rzut karny! W meczu Legii emocji nie brakowało [WIDEO]

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1:3. W spotkaniu nie zabrakło ciekawych zdarzeń na boisku.

Pawel Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Legii Warszawa i Zagłębia Lubin

Legia z drugą porażką z rzędu w Ekstraklasie

W niedzielny wieczór Legia Warszawa zmierzyła się z Zagłębiem Lubin na wyjeździe. W 12. kolejce Ekstraklasy lepsza okazała się ekipa prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego, która pokonała Wojskowych 3:1. To druga porażka z rzędu w lidze i trzecia biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki drużyny Edwarda Iordanescu.

W 32. minucie Zagłębie wyszło na prowadzenie dzięki samobójczej bramce Kamila Piątkowskiego.

Zagłębie prowadzi z Legią! Kamil Piątkowski trafia do własnej siatki! 🫣



Zagłębie prowadzi z Legią! Kamil Piątkowski trafia do własnej siatki! 🫣

Pod koniec pierwszej połowy po raz kolejny nie popisał się reprezentant Polski, który zagrał ręką w polu karnym. W konsekwencji obrońca otrzymał czerwoną kartkę, a dla gospodarzy został podyktowany rzut karny, którego Leonardo Rocha zamienił na gola.

KŁOPOTY LEGII!😬 Kamil Piątkowski zagrywa ręką w polu karnym, dostaje czerwoną kartkę, a Leonardo Rocha zamienia jedenastkę na gola! 🎯 Zagłębie prowadzi 2:0!



KŁOPOTY LEGII!😬 Kamil Piątkowski zagrywa ręką w polu karnym, dostaje czerwoną kartkę, a Leonardo Rocha zamienia jedenastkę na gola! 🎯 Zagłębie prowadzi 2:0!

W drugiej odsłonie spotkania padła kolejna bramka samobójcza tym razem za sprawą Kajetana Szmyta. W ten sposób zmalała przewaga Zagłębia.

Legia łapie kontakt w Lubinie! 👊 Tym razem to Kajetan Szmyt pechowo trafia do własnej bramki!



Legia łapie kontakt w Lubinie! 👊 Tym razem to Kajetan Szmyt pechowo trafia do własnej bramki!

Ostateczny wynik spotkania ustalił Jakub Sypek, który w doliczonym czasie gry po podaniu od Luki Lucicia pewnie pokonał Kacpra Tobiasza i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

ZAGŁĘBIE LUBIN 3️⃣:1️⃣ Legia Warszawa



ZAGŁĘBIE LUBIN 3️⃣:1️⃣ Legia Warszawa

Jakub Sypek pieczętuje zwycięstwo gospodarzy! 💪

Wojskowych czeka teraz ciężki tydzień. W czwartek zmierzą się z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji, a w niedzielę następną kolejkę Ekstraklasy zagrają z Lechem Poznań. Z kolei klub z Lubina w piątek wybierze się do Niecieczy, gdzie czeka ich starcie z Bruk-Bet Termalicą.

