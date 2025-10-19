Dwa samobóje, czerwona kartka i rzut karny! W meczu Legii emocji nie brakowało [WIDEO]

Legia z drugą porażką z rzędu w Ekstraklasie
W niedzielny wieczór Legia Warszawa zmierzyła się z Zagłębiem Lubin na wyjeździe. W 12. kolejce Ekstraklasy lepsza okazała się ekipa prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego, która pokonała Wojskowych 3:1. To druga porażka z rzędu w lidze i trzecia biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki drużyny Edwarda Iordanescu.
W 32. minucie Zagłębie wyszło na prowadzenie dzięki samobójczej bramce Kamila Piątkowskiego.
Pod koniec pierwszej połowy po raz kolejny nie popisał się reprezentant Polski, który zagrał ręką w polu karnym. W konsekwencji obrońca otrzymał czerwoną kartkę, a dla gospodarzy został podyktowany rzut karny, którego Leonardo Rocha zamienił na gola.
W drugiej odsłonie spotkania padła kolejna bramka samobójcza tym razem za sprawą Kajetana Szmyta. W ten sposób zmalała przewaga Zagłębia.
Ostateczny wynik spotkania ustalił Jakub Sypek, który w doliczonym czasie gry po podaniu od Luki Lucicia pewnie pokonał Kacpra Tobiasza i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.
Wojskowych czeka teraz ciężki tydzień. W czwartek zmierzą się z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji, a w niedzielę następną kolejkę Ekstraklasy zagrają z Lechem Poznań. Z kolei klub z Lubina w piątek wybierze się do Niecieczy, gdzie czeka ich starcie z Bruk-Bet Termalicą.
