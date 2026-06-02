Real Madryt chce zawodnika z Serie A. Gwiazdor blisko głośnego transferu

10:26, 2. czerwca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt celuje w transfer Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Fabrizio Romano informuje, że Holender ma wpisaną klauzulę odstępnego na poziomie 25 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Denzel Dumfries mocno łączony z Realem Madryt

Real Madryt po ostatnim meczu sezonu pożegnał Daniego Carvajala. 34-letni Hiszpan od 2013 roku był kluczową postacią prawej strony defensywy Królewskich. Władze Realu już pracują nad znalezieniem jego następcy. W kręgu zainteresowań madryckiego giganta znajdują się obecnie Denzel Dumfries z Interu Mediolan oraz Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur. Obaj zawodnicy od dłuższego czasu są monitorowani przez skautów wicemistrza Hiszpanii.

Jak informuje Fabrizio Romano, sytuacja transferowa Dumfriesa może tego lata przyspieszyć dzięki zapisowi w jego kontrakcie. Holender posiada klauzulę wykupu na poziomie około 25 milionów euro. Real jest w pełni poinformowany o warunkach klauzuli i pozostaje w stałym kontakcie z otoczeniem zawodnika.

Dumfries od kilku sezonów prezentuje wysoki poziom w barwach włoskiego giganta. Jego dynamika, siła fizyczna oraz liczby w ofensywie sprawiają, że regularnie znajduje się na radarze topowych klubów. Jak dodaje Romano, sytuację Holendra monitorował również Liverpool. Jednak odejście Arne Slota może wpłynąć na dalsze plany transferowe The Reds.

W minionym sezonie Dumfries rozegrał 28 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Kontrakt 30-letniego defensora z Interem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W trakcie kariery Holender reprezentował barwy także PSV Eindhoven, SC Heerenveen oraz Sparty Rotterdam.

