Legia Warszawa pożegna kolejną postać. Padło nazwisko

10:19, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piłka Nożna

Legia Warszawa pożegna jeszcze jedną postać związaną do niedawna z akademią. Jak poinformował serwis Piłka Nożna, z klubem rozstanie się Rafał Matusiak, współpracownik Marka Śledzia.

Legia Warszawa
Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Matusiak odchodzi z Legii. Był bliskim współpracownikiem Śledzia

Legia Warszawa kontynuuje proces zmian w klubie, które trwają od grudnia ubiegłego roku. Przypomnijmy, że przed Świętami Bożego Narodzenia doszło do zmian na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem został Marek Papszun, co pociągnęło za sobą szereg zmian. Większość z nich dotyczyła sztabu szkoleniowego, w którym pojawiły się nowe postacie, a wiele osób odeszło.

Nie zabrakło również roszad w strukturach. Na początku marca Legia Warszawa poinformowała, że rozwiązano kontrakt z dyrektorem akademii Markiem Śledziem. Jego następcą został Bartłomiej Zalewski, czyli były pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wraz z Śledziem poszedł także jego były bliski współpracownik. Z informacji, jakie opublikował serwis Piłka Nożna, wynika, że klub opuści Rafał Matusiak. Aktualnie pełni funkcję wicedyrektora akademii i koordynatora drużyn U17 i U19. Źródło przekazało, że Matusiak sam zdecydował się ustąpić ze stanowiska i odejść ze stołecznego klubu.

Ten sezon w wykonaniu Legii Warszawa jest daleki od przyzwoitego. Wojskowi odpadli w fazie ligowej Ligi Konferencji. Stracili również szybko szanse na triumf w Pucharze Polski. Z kolei w Ekstraklasie walczą o utrzymanie, zajmując 16. miejsce w tabeli z 28 punktami. W weekend Marek Papszun i spółka zagrają z Radomiakiem Radom. Potem czeka ich mecz m.in. z Pogonią, Rakowem i Górnikiem.

