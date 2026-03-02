Legia wydała komunikat. Kluczowa postać odchodzi z klubu

Legia Warszawa poinformowała, że Marek Śledź odchodzi z klubu. W związku z tym Wojskowi będą musieli znaleźć nowego dyrektora akademii. Jego następca zostanie wybrany do połowy marca.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Marek Śledź odszedł z Legii Warszawa

Legia Warszawa walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, ale w międzyczasie musi rozwiązać kilka innych równie ważnych spraw. Od dłuższego czasu media rozpisywały się, że Marek Śledź, czyli dyrektor akademii opuści struktury klubu. Tak się stało z końcem lutego. Wojskowi w poniedziałek (2 marca) poinformowali, że doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.

– Z końcem lutego bieżącego roku Marek Śledź przestał pełnić rolę Dyrektora Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Klub dziękuje Panu Markowi Śledziowi za pełną zaangażowania pracę i życzy dalszych sukcesów na drodze zawodowej. Nowy dyrektor zostanie przedstawiony najpóźniej do 15 marca – poinformowała Legia Warszawa.

Marek Śledź pracował jako trener oraz dyrektor akademii Legii od lipca 2022 roku. Odpowiadał za rozwój zawodników, a także ułożenie metodologii treningów dla różnych kategorii wiekowych. Za jego kadencji z drużyn juniorskich do pierwszego zespołu przeniesieni zostali m.in. Jan Ziółkowski, Jan Leszczyński, Samuel Kovacik czy Jakub Żewłakow.

Nowy dyrektor akademii ma zostać wybrany maksymalnie do 15 marca. Medialne doniesienia sugerują, że zostanie nim Bartłomiej Zalewski, czyli selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Polski i pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej.