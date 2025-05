Feio spotkał się z Żewłakowem. Legia wciąż nie podjęła decyzji

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia zdecyduje po meczu z Cracovią

Legia Warszawa zalicza słodko-gorzki sezon. Fantastyczna przygoda w europejskich pucharach oraz wygrana w rozgrywkach Pucharu Polski nie przysłoniła niestety bardzo słabej postawy w Ekstraklasie. Wojskowi marzą o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu, lecz bardzo szybko wypisali się z tej walki. Na dwa mecze przed końcem ligowej kampanii tracą do podium siedem punktów, więc stać ich jeszcze na maksymalnie czwartą lokatę.

Przed władzami stołecznego klubu kluczowa decyzja dotycząca przyszłości Goncalo Feio. Jego umowa obowiązuje tylko do 30 czerwca, więc czasu pozostało już niewiele. Na przestrzeni ostatnich miesięcy nie brakowało sugestii, że Portugalczyk może stracić pracę w każdym momencie, a mimo to utrzymywał się na stanowisku. Runda wiosenna w wykonaniu zespołu dała nadzieję, że Feio jest w stanie go rozwijać, ale potrzebuje jeszcze więcej czasu. Z drugiej strony pojawiają się pewne zarzuty, a oprócz wyników w lidze należą do nich chociażby niewystarczające korzystanie z młodych zawodników.

Zobacz również: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

W piątek Feio spotkał się z działaczami Legii – dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem oraz Fredim Bobiciem. Rozmowy na temat potencjalnej dalszej współpracy były treściwe, ale jakakolwiek decyzja nie zapadła. Portal Legia.net przekazał, że klub oficjalnie ją ogłosi na początku przyszłego tygodnia, po ligowym meczu z Cracovią.