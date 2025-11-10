Legia sięgnie po Macieja Skorżę? Jest stanowisko trenera

Legia Warszawa szuka nowego trenera. W ostatnim czasie plotki mówiły o tym, że być może klub zainteresowany byłby Maciejem Skorżą. Teraz szkoleniowiec w rozmowie z portalem "Uragi.com" uciął ten temat.

AFLO SPORT/Alamy Live Na zdjęciu: Maciej Skorża

Skorża mówi wprost o potencjalnej pracy w Legii

Legia Warszawa już od kilkunastu dni szuka nowego trenera, a ostatnie wyniki wskazują na to, że powinni zintensyfikować te działania, bowiem sytuacja w ligowej tabeli robi się coraz bardziej odległa od jakiegokolwiek celu minimum. Wystarczy wspomnieć przecież niedzielny mecz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, który Wojskowi przegrali przy Łazienkowskiej 1:2.

Oznacza to, że Inaki Astiz, pomimo sygnałów, które docierały z klubu, raczej nie będzie mógł prowadzić zespołu do końca roku, bowiem emocje zaczynają powoli przeważać. Dlatego też władze Legii rozglądają się za nowym szkoleniowcem. W ostatnim czasie z drużyną łączono medialnie przede wszystkim Ante Simundzę oraz Nenada Bjelicę, ale część plotek – być może głównie życzeniowo – mówiła także o potencjalnym zainteresowaniu Maciejem Skorżą.

Były trener m.in. Lecha Poznań, Wisły Kraków oraz właśnie stołecznego klubu pracuje jednak w Japonii i w rozmowie z tamtejszym serwisem „Uragi.com” jednoznacznie uciął temat pracy w Polsce.

– Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim, że nie rozmawiałem z żadnym polskim dziennikarzem. Nie wiem, kto to powiedział ani jak, ale jestem bardzo zadowolony z życia w Japonii. Uważam, że jest wspaniałe. Sytuacja zmieniła się od dwóch lat i w tym roku mieszkam w Japonii z rodziną, więc mogę żyć w naprawdę wspaniałym otoczeniu. Jestem też wdzięczny Japonii. Mogę więc powiedzieć, że te doniesienia nie są prawdziwe, ale moja przyszłość nie jest czymś, o czym mogę decydować sam – powiedział szkoleniowiec w rozmowie z serwisem „Uragi.com”.

Zobacz także: Brzęczek dokonał zmian. Dwie nowe twarze w kadrze U21