Legia prowadzi zaawansowane rozmowy z nowym trenerem. To znane nazwisko

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Nenad Bjelica blisko Legii?!

Legia Warszawa w tym sezonie znów radzi sobie poniżej oczekiwań. Wielu spodziewało się przecież, że w końcu, po kilku latach posuchy, stołeczny klub znów zdobędzie mistrzostwo Polski. Aktualnie jednak, a mamy już listopad, wszystko wskazuje na to, że o tytuł będzie bardzo trudno. Poza tym także w Lidze Konferencji Europy zespół z Łazienkowskiej 3 radzi sobie bardzo słabo i po trzech meczach na koncie ma tylko trzy punkty.

Nic więc dziwnego w tym, że już jakiś czas temu pożegnano się z trenerem Edwardem Iordanescu. Rumun odszedł z klubu, a jego miejsce zajął dotychczasowy asystent Inaki Astiz. Wiadomo jednak, że jest to opcja tymczasowa i klub intensywnie szuka nowego szkoleniowca. Być może już go jednak znalazł. Według informacji przekazanych przez Marka Jóźwiaka w „Radiu Dla Ciebie”, Legia Warszawa prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z Nenadem Bjelicą. Chorwacki szkoleniowiec doskonale znany jest w Polsce z prowadzenia Lecha Poznań.

Poza tym jednak miał okazję pracować także w Dinamie Zagrzeb, Trabzonsporze oraz Unionie Berlin. W tym ostatnim klubie zanotował jedną średnią punktową 1,09 pkt./mecz, a wcześniej w Turcji wynosiła ona 1,50 pkt./mecz. Jeśli chodzi jednak o pracę w Kolejorzu, to wówczas wygrał 41 spotkań, 21 zremisował a 16 przegrał.

