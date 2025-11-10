Brzęczek dokonał zmian. Dwie nowe twarze w kadrze U21

Reprezentacja Polski do lat 21 wkrótce rozegra swoje ostatnie dwa mecze w tym roku. Jerzy Brzęczek dokonał zmian w powołaniach na starcia z Włochami oraz Macedonią Północną.

Zmiany w powołaniach na mecz z Włochami i Macedonią Północną

Reprezentacja Polski wkrótce rozegra swoje kolejne mecze w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Równocześnie do zmagań pierwszej kadry, swoje zgrupowanie odbywać będą piłkarze zespołu do lat 21. Podopieczni Jerzego Brzęczka spisują się bardzo dobrze i stają się powoli ulubieńcami kibiców Biało-Czerwonych.

Do tej pory pod wodzą byłego szkoleniowca pierwszej reprezentacji Polski udało się zdobyć 12 punktów, co przekłada się na pierwsze miejsce w tabeli eliminacji mistrzostw Europy. Taką samą zdobycz mają jednak Włosi, z którymi zmierzymy się w piątek na stadionie Pogoni Szczecin. Poza tym w listopadzie nasza młodzieżówka zagra także z Macedonią Północną w wyjazdowej rywalizacji.

Kilka dni temu Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na te mecze, ale teraz Łączy Nas Piłka przekazała, że doszło do dwóch zmian. Chodzi o Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia, który dołączy do kadry za Mateusza Kowalczyka z GKS-u Katowice oraz Wojciecha Urbańskiego, który pojedzie na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji w zamian za Kacpra Urbańskiego. Obaj piłkarze to gracze Legii Warszawa.

Powołania na mecze reprezentacji Polski U21 na mecze z Włochami i Macedonią Północną:

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Jan Faberski (PEC Zwolle)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Kamil Jakubczyk (Arka Gdynia)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Wiktor Nowak (Wisła Płock)

Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Wojciech Urbański (Legia Warszawa)

Oliwier Zych (Raków Częstochowa)

