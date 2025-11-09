Legia traci punkty z beniaminkiem! Zdecydowała ostatnia akcja meczu [WIDEO]

Legia Warszawa w niedzielne popołudnie zmierzyła się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mecz zakończył się porażką 1:2.

Tomasz Jastrzebowski / PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Legii Warszawa i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza

Legia przegrywa z beniaminkiem 1:2

Sytuacja Legii Warszawa w Ekstraklasie jest rozczarowująca. Wojskowi po trzynastu rozegranych spotkaniach zanotowali 17 punktów i plasowali się na 10. miejscu w tabeli. Z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza przed spotkaniem znajdowała się na ostatnim miejscu.

Wydawało się więc, że dla zespołu prowadzonego przez Inakiego Astiza będzie to dobra okazja do zdobycia kompletu punktów i poprawienia swoich morali po czterech ostatnich meczach z rzędu bez zwycięstwa. Jednak jak się okazało nie było to wcale proste.

Pierwszą bramkę dla Termaliki zdobył strzałem głową w 24. minucie Krzysztof Kubica po dośrodkowaniu Arkadiusza Kasperkiewicza.

Krzysztof Kubica trafia do siatki przy Łazienkowskiej! 💥 Bruk-Bet Termalica prowadzi z Legią!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/C0OBGDQxaI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 9, 2025

W drugiej połowie sytuacja na boisku się zmieniła, choć na wyrównujące trafienie, które zdobył Ermal Krasniqi trzeba było czekać do 73. minuty.

Legia wyrównuje! ⚽ Ermal Krasniqi trafia do siatki!



Będziemy mieli emocje w końcówce! 🔥



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/TGyVylI8Jf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 9, 2025

Jednak w 94. minucie w ostatniej akcji meczu gola na wagę zwycięstwa dla gości zdobył Andrzej Trubeha. To pierwsza wygrana Termaliki od sierpnia.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! 𝐁𝐑𝐔𝐊-𝐁𝐄𝐓 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐀𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐖𝐘𝐆𝐑𝐘𝐖𝐀 𝐖 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐙𝐀𝐖𝐈𝐄! 🔥🔥🔥



Andrzej Trubeha trafił do siatki w 94. minucie meczu! 😱 pic.twitter.com/sEcS1OjSSE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 9, 2025

Legioniści po przerwie reprezentacyjnej wrócą do gry w sobotę 22 listopada, kiedy to zmierzą się z Lechią Gdańsk. Natomiast podopieczni trenera Marcina Brosza zagrają z Arką Gdynia dzień wcześniej w piątek 21 listopada.

