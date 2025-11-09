Legia traci punkty z beniaminkiem! Zdecydowała ostatnia akcja meczu [WIDEO]

Legia przegrywa z beniaminkiem 1:2
Sytuacja Legii Warszawa w Ekstraklasie jest rozczarowująca. Wojskowi po trzynastu rozegranych spotkaniach zanotowali 17 punktów i plasowali się na 10. miejscu w tabeli. Z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza przed spotkaniem znajdowała się na ostatnim miejscu.
Wydawało się więc, że dla zespołu prowadzonego przez Inakiego Astiza będzie to dobra okazja do zdobycia kompletu punktów i poprawienia swoich morali po czterech ostatnich meczach z rzędu bez zwycięstwa. Jednak jak się okazało nie było to wcale proste.
Pierwszą bramkę dla Termaliki zdobył strzałem głową w 24. minucie Krzysztof Kubica po dośrodkowaniu Arkadiusza Kasperkiewicza.
W drugiej połowie sytuacja na boisku się zmieniła, choć na wyrównujące trafienie, które zdobył Ermal Krasniqi trzeba było czekać do 73. minuty.
Jednak w 94. minucie w ostatniej akcji meczu gola na wagę zwycięstwa dla gości zdobył Andrzej Trubeha. To pierwsza wygrana Termaliki od sierpnia.
Legioniści po przerwie reprezentacyjnej wrócą do gry w sobotę 22 listopada, kiedy to zmierzą się z Lechią Gdańsk. Natomiast podopieczni trenera Marcina Brosza zagrają z Arką Gdynia dzień wcześniej w piątek 21 listopada.
