Legia traci punkty z beniaminkiem! Zdecydowała ostatnia akcja meczu [WIDEO]

16:45, 9. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa w niedzielne popołudnie zmierzyła się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mecz zakończył się porażką 1:2.

Zawodnicy Legii Warszawa i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza
Tomasz Jastrzebowski / PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Legii Warszawa i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza

Legia przegrywa z beniaminkiem 1:2

Sytuacja Legii Warszawa w Ekstraklasie jest rozczarowująca. Wojskowi po trzynastu rozegranych spotkaniach zanotowali 17 punktów i plasowali się na 10. miejscu w tabeli. Z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza przed spotkaniem znajdowała się na ostatnim miejscu.

Wydawało się więc, że dla zespołu prowadzonego przez Inakiego Astiza będzie to dobra okazja do zdobycia kompletu punktów i poprawienia swoich morali po czterech ostatnich meczach z rzędu bez zwycięstwa. Jednak jak się okazało nie było to wcale proste.

Pierwszą bramkę dla Termaliki zdobył strzałem głową w 24. minucie Krzysztof Kubica po dośrodkowaniu Arkadiusza Kasperkiewicza.

W drugiej połowie sytuacja na boisku się zmieniła, choć na wyrównujące trafienie, które zdobył Ermal Krasniqi trzeba było czekać do 73. minuty.

Jednak w 94. minucie w ostatniej akcji meczu gola na wagę zwycięstwa dla gości zdobył Andrzej Trubeha. To pierwsza wygrana Termaliki od sierpnia.

Legioniści po przerwie reprezentacyjnej wrócą do gry w sobotę 22 listopada, kiedy to zmierzą się z Lechią Gdańsk. Natomiast podopieczni trenera Marcina Brosza zagrają z Arką Gdynia dzień wcześniej w piątek 21 listopada.

