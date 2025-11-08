To się dzieje! Legia może podebrać trenera z 1. ligi, odbyły się rozmowy

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Agent Ante Simundzy prowadzi rozmowy z Legią

Legia Warszawa w tym sezonie do tej pory radzi sobie na tyle słabo, że kilkanaście dni temu z funkcją pierwszego trenera pożegnał się Edward Iordanescu. O takim scenariuszu mówiło się już od jakiegoś czasu i wszystko wskazywało na to, że prędzej czy później do tego rozstania dojdzie. Jak się finalnie okazało, było to szybciej. Dlatego też od jakiegoś czasu trwają poszukiwania następcy Rumuna.

Według medialnych doniesień przede wszystkim władze stołecznego klubu szukają wśród zagranicznych trenerów. W ostatnim czasie na lidera w tym zestawieniu wyszedł Nenad Bjelica, ale okazuje się, że do gry wszedł także nowy, sensacyjny kandydat. Już wczoraj informowano, że na radar Legii trafił Ante Simundza ze Śląska Wrocław. Teraz te informacje potwierdził Piotr Potępa z „iGol.pl”, który poinformował, że doszło do spotkania pomiędzy agentem Słoweńca a Fredim Bobiciem.

Spotkanie obu panów miało trwać nawet trzy godziny, co sugeruje, że rozmowy były konkretne. Wiadomo, że to Bobić jest odpowiedzialny w Legii za wybór nowego szkoleniowca, a nie Michał Żewłakow. Niemniej wydaje się, że wyciągnięcie trenera Śląska Wrocław byłoby ruchem dość ryzykownym i z pewnością należałoby za niego zapłacić.

