Tyle FIFA zarobiła za Mistrzostwa Świata 2026! Przekroczyli prognozy

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Puchar Mistrzostw Świata

13 miliardów dolarów przychodu za mundial 2026

Mistrzostwa Świata 2026 już za nami. Kilka dni temu Hiszpanie w wielkim finale mundialu pokonali reprezentację Argentyny i tym samym zakończyli ten wielki, historyczny i pod wieloma względami rekordowy turniej. Bez cienia wątpliwości XXIII Mistrzostwa Świata na długo zapiszą się w pamięci kibiców wielu reprezentacji, ale i tych, którzy po prostu interesują się futbolem.

Zapiszą się także w pamięci księgowej FIFA, która z tytułu przychodu za ten turniej może być bardzo zadowolona. Wszystko bowiem przez fakt, że pieniądze, które otrzyma federacja są większe od prognozowanych. Według informacji przekazanych przez serwis „Estadao” FIFA wygenerowała ponad 13 miliardów dolarów za mundial 2026. To o ponad dwa miliardy dolarów więcej niż prognozy, które wskazywały na 11 miliardów przychodu.

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Nie może więc dziwić, że w głównie Gianniego Infantino pojawiła się myśl kolejnego rozszerzenia mistrzostw świata, tym razem do 64 drużyn. Pomysł ten popierają rzecz jasna egzotyczne reprezentacje i federacje, dla których to szansa na zarobek oraz awans na taki turniej zapewne pierwszy raz w historii.

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