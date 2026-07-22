Wisła Kraków połączona z byłym reprezentantem Polski. Królewski zabrał głos

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Karol Linetty nie dla Wisły Kraków

Wisła Kraków już w ten weekend rozegra swój pierwszy mecz na poziomie PKO Ekstraklasy po kilku latach przerwy spowodowanej spadkiem do Betclic 1. ligi. Wszystko wskazuje na to, że kibice Białej Gwiazdy mogą liczyć na coś więcej niż na grę o utrzymanie, choć z pewnością trudno przesądzać o losach najbliższej kampanii. Niemniej do tej pory klub z Reymonta przeprowadził kilka ciekawych transferów, a kolejne mają jeszcze nadejść.

Ostatnio pojawiła się informacja o bliskim zakontraktowaniu nowego defensywnego pomocnika. Teraz z kolei tureckie media przekazały informacje o zainteresowaniu Wisły Kraków pozyskaniem Karola Linettego. Były reprezentant Polski rozstał się z Kocaelisporem, to fakt, ale do Białej Gwiazdy nie trafi. Plotki te szybko zdementował bowiem Jarosław Królewski. Prezes i właściciel klubu w klasyczny dla siebie sposób krótko odpowiedział w mediach społecznościowych: nie – napisał pod postem o rzekomym transferze.

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Karol Linetty na koncie ma ponad 250 spotkań na boiskach włoskiej Serie A. Grał m.in. dla Torino. Były gracz Lecha Poznań w naszej Ekstraklasie rozegrał niespełna 100 meczy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-latka na 1,2 miliona euro. Na jego koncie jest 47 występów w narodowych barwach.

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