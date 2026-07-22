Były bramkarz Legii ma trafić do nowego klubu

Kacper Tobiasz po odejściu z Legii wciąż szuka nowego klubu, ale wiele wskazuje na to, że dołączy do tureckiego Gaziantep. Rozmowy w tej sprawie miały zostać sfinalizowane, o czym donosi "reformhaber.com".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

To będzie nowy klub Kacpra Tobiasza

Kacper Tobiasz swego czasu uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników na pozycji bramkarza w naszym kraju. Z pewnością jednak ostatnie lata nie były dla niego zbyt udane. Wszystko przez fakt, że dobre występy przeplatał ze słabszymi spotkaniami i wielokrotnie imała się go krytyka czy to fanów, czy mediów. Finalnie jednak wraz z końcem poprzedniego sezonu opuścił szeregi Legii Warszawa.

Okazało się jednak, że znalezienie nowego klubu nie jest takie łatwe. Jeszcze jakiś czas temu łączony był on z przenosinami na Wyspy Brytyjskie, ale teraz ma być dogadany z nowym klubem. Według informacji, które przekazał serwis „reformhaber.com”, nowym klubem Tobiasza zostanie turecki Gaziantep. Rozmowy w tej sprawie miały zostać sfinalizowane, a oficjalne ogłoszenie jest tylko kwestią czasu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kacper Tobiasz w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których puścił 47 goli oraz zanotował 10 czystych kont. Łącznie w barwach zespołu z Łazienkowskiej ma 139 gier. W przeszłości kilkadziesiąt razy reprezentował młodzieżowe drużyny narodowe. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 700 tysięcy euro.

Zobacz także: Górnik przełoży mecz ze Śląskiem Wrocław? Gasparik zabrał głos