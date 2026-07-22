Vinagre powiedział, co mu najbardziej imponuje w Papszunie. Docenił ten element

"Mam wrażenie, że trener Papszun bardzo dobrze rozumie swoich zawodników i wie, jak wykorzystać ich atuty" - przyznał Ruben Vinagre w rozmowie z serwisem "Weszło".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Ruben Vinagre

Vinagre chwali Papszuna

Legia Warszawa na inaugurację nowego sezonu zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Mecz ten zapowiada się bardzo ciekawie, tak jak cały sezon dla stołecznego klubu. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Wojskowi wrócą do czołówki ligi i to pomimo przeciętnych dotychczas transferów. Wszystko rzecz jasna za sprawą Marka Papszuna, który potrafi zagwarantować wyniki na odpowiednim poziomie.

Pracą szkoleniowca, który w poprzednim sezonie objął zespół zdają doceniać także piłkarze, a przynajmniej jeden z nich. Ruben Vinagre w rozmowie z serwisem „Weszło” przyznał, że Papszuna jest znakomitym szkoleniowcem.

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– Mam wrażenie, że trener Papszun bardzo dobrze rozumie swoich zawodników i wie, jak wykorzystać ich atuty. Jest znakomity pod względem taktycznym. Dla mnie należy do najlepszych szkoleniowców – powiedział Ruben Vinagre w rozmowie z serwisem „Weszło”.

– To był najtrudniejszy sezon w mojej karierze. Kontuzja zawsze jest trudna, ale tym bardziej bolała mnie dlatego, że klub przechodził wtedy ciężki okres. Chciałem pomóc drużynie, a nie mogłem. W dodatku był to moment zmiany trenera. Czułem się dobrze, byłem gotowy do gry i nagle wydarzyło się coś, na co nie miałem wpływu. Taki jest futbol – dodał.

Ruben Vinagre w minionym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zanotował dwie asysty. 27-letni Portugalczyk łącznie na koncie ma 77 występów w barwach Legii Warszawa. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

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