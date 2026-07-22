Ferran Torres otrzymał lukratywną ofertę. Barcelona bez szans

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG złożyło Ferranowi wielką ofertę

Przyszłość Ferrana Torresa coraz bardziej oddala się od Barcelony. Jak informują francuski Foot Mercato oraz hiszpański Sport, Paris Saint-Germain przedstawiło reprezentantowi Hiszpanii wyjątkowo korzystną propozycję.

Oferta mistrzów Francji zrobiła na zawodniku duże wrażenie i skłoniła go do poważnego rozważenia zmiany klubu. Na razie nie doszło jednak do pełnego porozumienia. PSG chce najpierw uzgodnić wszystkie warunki z piłkarzem, a dopiero później rozpocząć negocjacje z Barceloną.

Jednocześnie, według El Nacional, Ferran miał przekazać Luisowi Enrique, że zanim podejmie ostateczną decyzję, chce poznać stanowisko Realu Madryt. Królewscy mają być dla niego priorytetem, dlatego PSG będzie musiało poczekać na rozwój sytuacji.

Barcelona może stracić kluczowego piłkarza

Kataloński klub planował rozpocząć rozmowy o przedłużeniu kontraktu dopiero we wrześniu. Zwłoka miała związek z sytuacją Roberta Lewandowskiego i względami finansowymi, jednak w międzyczasie zainteresowanie Ferranem znacząco wzrosło.

Według doniesień Hiszpan poczuł się rozczarowany postawą Barcelony. Nie miał pewności, czy klub rzeczywiście widzi w nim jedną z najważniejszych postaci projektu, a dodatkowo pojawiały się informacje o planach sprowadzenia Juliana Alvareza.

Co ciekawe, media w Hiszpanii spekulują również, że przyszłość obu zawodników może się ze sobą łączyć. Według Joty Jordiego z programu El Chiringuito TV ewentualne odejście Ferrana mogłoby ułatwić Barcelonie pozyskanie Juliana Alvareza.

Barcelona wycenia Ferrana Torresa na około 50 milionów euro, choć PSG uważa tę kwotę za zbyt wysoką. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że jeśli kataloński klub nie przyspieszy rozmów i nie przedstawi piłkarzowi satysfakcjonujących warunków, jego odejście tego lata stanie się bardzo realnym scenariuszem.