Widzew ma trzy nowe cele transferowe. Chcą się pozbyć niewypału

Widzew Łódź chciałby tego lata sprowadzić nowego skrzydłowego, defensywnego pomocnika, a może także i napastnika. Jednocześnie klub liczy na odejście Andiego Zeqiriego. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Skrzydłowy, pomocnik i napastnik jeszcze na celowniku Widzewa

Widzew Łódź już w ten weekend zainauguruje swoje rozgrywki meczem z Motorem Lublin. Kibice liczą na udany start nowej kampanii, która musi okazać się lepsza od poprzedniej. Wszystko wskazuje na to, że szanse na to są spore, a celem może być gra o awans do europejskich pucharów. Jednocześnie jednak zmieniła się też polityka transferowa klubu. W poprzednich okienkach Widzew wydawał dziesiątki milionów złotych na nowych graczy, teraz jest znacznie skromniej.

Do tej pory do klubu dołączył tylko Karol Świderski oraz Mario Garcia. To jednak nie jest jednoznaczne z końcem wzmocnień. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Widzew Łódź celuje tego lata jeszcze w trzy transfery. Mowa o nowym defensywnym pomocniku, skrzydłowym oraz być może także napastniku. Jednocześnie Łodzianie chętnie pozbyliby się Andiego Zeqiriego, który okazał się absolutnym niewypałem transferowym.

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Sam piłkarz jednak nie jest zbyt mocno zainteresowany opuszczaniem klubu, a to ze względu na wysoką pensję i trudno mu się dziwić. Andi Zeqiri dla Widzewa rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. 27-letni Szwajcar wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2 miliony euro.

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