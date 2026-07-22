Widzew może stracić kluczowego zawodnika. Chcą go w Niemczech i Hiszpanii

Widzew Łódź wkrótce może stracić Juljana Shehu. Albański pomocnik znalazł się bowiem na celowniku klubów z Niemiec oraz Hiszpanii. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Fussballdaten".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Shehu może odejść z Widzewa?!

Widzew Łódź wkrótce rozpocznie swój nowy sezon na boiskach PKO Ekstraklasy. Na inauguracje piłkarze zespołu z Serca Łodzi zmierzą się z Motorem Lublin. To domowe starcie zapowiada się niezwykle interesująco, a wszystko wskazuje na to, że może być początkiem dobrego sezonu dla tego zespołu. Wszyscy liczą bowiem, że tym razem Łodzianie włączą się do gry o medale.

Niemniej choć do tej pory transferów przychodzących do klubu było niewiele, to nadal ktoś może odejść. Według informacji, które przekazał niemiecki serwis „Fussballdaten”, na radarze klubów z ligi niemieckiej oraz ligi hiszpańskiej znalazł się Juljan Shehu. Środkowy pomocnik zespołu z Łodzi od dawna wzbudza zainteresowanie mocniejszych ekip, ale tym razem sprawa może być bardziej skomplikowana. Wszystko przez fakt, że w kontrakcie Albańczyka ma widnieć zapis o klauzuli obowiązującej kluby z najmocniejszych lig.

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Juljan Shehu to bez dwóch zdań jeden z kluczowych zawodników Widzewa Łódź. Do tej pory klub miał już odrzucić kilka ofert, które spływały z zagranicznych ekip. W minionym sezonie 27-latek rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 5 goli oraz zanotował tyle samo asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta swojego kraju na 3,5 miliona euro.

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