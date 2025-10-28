Legia będzie mieć problem?! Chodzi o kontuzję ważnego gracza

Rafał Augustyniak zakończył mecz z Lechem Poznań z urazem. Według informacji Pawła Gołaszewskiego w programie "Poznań vs Warszawa", na kanale "Meczyki.pl", środkowy pomocnik opuści mecz z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Rafał Augustyniak z problemami zdrowotnymi

Legia Warszawa w ostatnim czasie nie jest w najlepszej formie. Zespół dość kiepsko radzi sobie na poziomie PKO Ekstraklasy, a w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy ma trzy punkty po dwóch meczach. Niemniej także to, co działo się dookoła zespołu nie mogło pomagać piłkarzom, choć forma wzrostowa forma chociażby Rafała Augustyniaka wskazywałby na coś innego.

Niedzielny mecz z Lechem Poznań, który miał być hitem nie tylko tej ligowej kolejki, ale i całego miesiąca, okazał się jednak totalną klęską i to w wykonaniu obu drużyn. Legia grała jednak przed własną publicznością i była stawiana w roli minimalnego faworyta. Finalnie skończyło się 0:0, a z urazem to spotkanie opuścił wspomniany już Rafał Augustyniak.

Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna” w programie Poznań vs Warszawa”, na kanale „Meczyki.pl”, środkowy pomocnik Legii, który w ostatnich dwóch meczach prezentował dobrą formę, opuści kluczowe starcie w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin. Jak przekazał, chodzi dokładnie o problemy z mięśniem przewodziciela.

Rafał Augustyniak w tym sezonie rozegrał do tej pory 14 spotkań i zdobył w nich dwa gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia 32-latka na 500 tysięcy euro. Jego umowa z klubem z Łazienkowskiej wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

