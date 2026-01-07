Lechia zdecydowała ws. sprzedaży gwiazd. To jasny sygnał

20:17, 7. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Lechia Gdańsk nie ma zamiaru sprzedawać zimą ani Tomasa Bobceka ani Camilo Meny pomimo zainteresowania. To jasny sygnał, że zespół będzie walczył o spokojne utrzymanie. Informacje w tej sprawie przekazał "Dziennik Bałtycki".

John Carver
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: John Carver

Lechia nie chce sprzedawać gwiazd

Lechia Gdańsk w tym sezonie z całą pewnością jest jedną z tych ekip, które nie tylko przyjemnie się ogląda, ale i w pewnym sensie – będąc nawet neutralnym kibicem – poczuć można sympatię. Przede wszystkim spora zasługa w tym Johna Carvera, który nie tylko stworzył bardzo ofensywny zespół, w którego meczach pada najwięcej goli, ale i sam swoją prezencją zapracował na szacunek.

Tym bardziej, że praca, którą wykonał w zespole z Trójmiasta jest ogromna. Rundę jesienną Lechia zakończyła bowiem na 13. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 20 punktów. To więcej chociażby od Legii Warszawa, ale przecież należy pamiętać, że Gdańszczanie mieli odjęte pięć punktów. Niemniej walka o utrzymanie zapowiada się do samego końca, choć przeciwnie do początku kampanii, nie są oni na straconej pozycji.

Szczególnie, że władze klubu nie mają zamiaru sprzedawać swoich dwóch największych gwiazd. Według informacji przekazanych przez „Dziennik Bałtycki”, pomimo zainteresowania innych klubów, Lechia zimą nie chce sprzedać Tomasa Bobceka i Camilo Meny. Obaj są fundamentem drużyny i nie ma mowy o ich sprzedaży w trakcie sezonu.

Tomas Bobcek w tym sezonie do tej pory zdobył już 14 goli oraz zanotował cztery asysty w 20 meczach. Camilo Mena z kolei na koncie ma trzy trafienia oraz sześć asyst w 18 rozegranych meczach.

Zobacz także: Hiszpański gigant do końca chciał Pietuszewskiego! Piekarski wszystko ujawnił