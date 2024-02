fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Lech Poznań zagra w sobotę na wyjeździe z Jagiellonią

Starcie z liderem może być kluczowe dla losów mistrzostwa Polski

Mariusz Rumak ma świadomość, jak trudne będzie to spotkanie

Trudna przeprawa Lecha. Potwierdzi mistrzowskie aspiracje?

Hitem trwającej kolejki Ekstraklasy jest sobotnie starcie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Lechem Poznań. Lider tabeli z Podlasia podejmie Kolejorza, który marzy o zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Dla obu drużyn może to być kluczowy mecz w kontekście dalszej rywalizacji. W przypadku zwycięstwa, Jagiellonia umocni się na szczycie i odskoczy rywalom. Lech nie chce natomiast do tego doprowadzić.

– To dla nas jedno z kluczowych spotkań w rundzie wiosennej. Oczywiście w każdej kolejce można zdobyć tyle samo punktów, ale tym razem czeka nas bezpośrednia rywalizacja z przeciwnikiem, który ma ten sam cel – mówi trener poznaniaków Mariusz Rumak.

Jagiellonia uchodzi za najatrakcyjniej grającą ekipę w Ekstraklasie. Świadczy o tym bilans bramkowy, który w jej przypadku jest doprawdy imponujący. Rumak ma świadomość, z jak trudnym rywalem przyjdzie jego podopiecznym się zmierzyć.

– Nie wiem, czy można powiedzieć, że Jagiellonia jest rozpędzona. Jesteśmy dopiero po pierwszej kolejce, zobaczymy jak to się ułoży dalej. W tym pierwszym spotkaniu białostoczanie wygrali z taką samą przewagą jak my. Postaramy się mimo wszystko zagrać tam na naszych warunkach. Życie pokaże, czy to się uda, bo trener Adrian Siemieniec pewnie ma też ma swój plan i też będzie chciał go narzucić – przewiduje.

