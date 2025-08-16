Lech Poznań zaliczył wpadkę. Katastrofalny błąd Skrzypczaka [WIDEO]

22:11, 16. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Lech Poznań był blisko sensacyjnej porażki z Koroną Kielce w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski zremisował po trafieniu Luisa Palmy.

Lech Poznań - Korona Kielce
PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Korona Kielce

Niespodzianka w Poznaniu. Korona zremisowała z mistrzem Polski

Lech Poznań w tygodniu pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski okazali się słabsi w dwumeczu ze Crveną Zvezdą Belgrad, choć na wyjeździe zdołali wywalczyć remis. Teraz drużyna Nielsa Frederiksena skupia się na przygotowaniach do rywalizacji z belgijskim KRC Genk w eliminacjach do Ligi Europy.

W lidze początek sezonu również nie był dla poznaniaków wymarzony. Na inaugurację Kolejorz dostał zimny prysznic, przegrywając z beniaminkiem Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:4). Później jednak forma zespołu wyraźnie się poprawiła. Lech pokonał Lechię Gdańsk oraz Górnika Zabrze. W sobotę do stolicy Wielkopolski przyjechała Korona Kielce, która nabrała wiatru w żagle po efektownym zwycięstwie nad Radomiakiem Radom (3:0)

Mecz w Poznaniu mógł dobrze rozpocząć się dla gości. Xavier Dziekoński zagrał długą piłkę do Wiktora Długosza, który popędził w stronę bramki Lecha i pokonał Bartosza Mrozka. Chwilę później jednak VAR anulował gola. Do przerwy gospodarze nie potrafili przełamać solidnej i dobrze zorganizowanej defensywy Żółto-Czerwonych.

Tuż po przerwie Luis Palma zdobył bramkę, ale analiza VAR wykazała, że przy przyjęciu piłki Honduranin pomógł sobie ręką, przez co gol nie został uznany. W 64. minucie Mateusz Skrzypczak popełnił ogromny błąd, tracąc piłkę na rzecz Dawida Błanika, który w sytuacji sam na sam wyprowadził kielczan na sensacyjne prowadzenie.

W 83. minucie Mikael Ishak dograł piłkę w pole karne do Luisa Palmy, który z ostrego kąta skutecznie skierował ją do siatki kielczan. Dla pomocnika był to pierwszy gol w barwach Kolejorza. Mimo emocjonującego finiszu meczu, drużyny podzieliły się punktami. Lechici w następnej kolejce podejmą Widzew Łódź, zaś do Kielc przyjadą piłkarze Motoru Lublin.

Lech Poznań – Korona Kielce 1:1 (0:0)

0:1 Dawid Błanik 64′

1:1 Luis Palma 83′

