Lech Poznań rozwiąże umowy z dwoma zawodnikami!

Lech pożegna się z dwoma defensorami
Lech Poznań jest właściwie o krok od odpadnięcia z eliminacji Ligi Europy. Po pierwszym meczu, w którym Kolejorz przegrał aż 1:5 z belgijskim KRC Genk, sprawa odrobienia tych strat w rewanżu wydaje się być praktycznie niemożliwa. Niemniej nawet jeśli to się nie uda, to i tak Kolejorz zagra tej jesieni w Lidze Konferencji Europy.
Do gry na trzech frontach potrzebna jest spora kadra, ale jednocześnie musi być ona solidna. Wiadomo bowiem, że budżet nie jest z gumy i dla kilku zawodników miejsca w niej zabraknie. Szczególnie, jeśli chce się pozyskać Afimico Pululu. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Lech rozwiąże więc dwie umowy. Chodzi o kontrakty Bartosza Salamona i Eliasa Anderssona.
Ten pierwszy ma przenieść się jeszcze tego lata do Włoch. W ostatnim czasie mówiło się o ekipie Carrarese z Serie B. W minionym sezonie 34-latek wystąpił w 17 meczach i zanotował jedną asystę. Dla zespołu z Wielkopolski na koncie ma 87 występów. Jeśli chodzi z kolei o Eliasa Anderssona, to on dla Kolejorza rozegrał łącznie 31 spotkań, ale ostatnie miało miejsce w listopadzie 2024 roku.
