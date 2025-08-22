Lech Poznań rozwiąże umowy z dwoma zawodnikami!

Lech Poznań rozwiąże umowę Bartosza Salamona i Eliasa Anderssona. Obaj piłkarze odejdą z klubu w najbliższym czasie, a ten pierwszy ma przenieść się do Włoch, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech pożegna się z dwoma defensorami

Lech Poznań jest właściwie o krok od odpadnięcia z eliminacji Ligi Europy. Po pierwszym meczu, w którym Kolejorz przegrał aż 1:5 z belgijskim KRC Genk, sprawa odrobienia tych strat w rewanżu wydaje się być praktycznie niemożliwa. Niemniej nawet jeśli to się nie uda, to i tak Kolejorz zagra tej jesieni w Lidze Konferencji Europy.

Do gry na trzech frontach potrzebna jest spora kadra, ale jednocześnie musi być ona solidna. Wiadomo bowiem, że budżet nie jest z gumy i dla kilku zawodników miejsca w niej zabraknie. Szczególnie, jeśli chce się pozyskać Afimico Pululu. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Lech rozwiąże więc dwie umowy. Chodzi o kontrakty Bartosza Salamona i Eliasa Anderssona.

Ten pierwszy ma przenieść się jeszcze tego lata do Włoch. W ostatnim czasie mówiło się o ekipie Carrarese z Serie B. W minionym sezonie 34-latek wystąpił w 17 meczach i zanotował jedną asystę. Dla zespołu z Wielkopolski na koncie ma 87 występów. Jeśli chodzi z kolei o Eliasa Anderssona, to on dla Kolejorza rozegrał łącznie 31 spotkań, ale ostatnie miało miejsce w listopadzie 2024 roku.

