Lech Poznań skompromitowany. Gorzej zagrać się nie dało [WIDEO]

Lech Poznań jest jedną nogą poza Ligą Europy. Czwartkowy mecz eliminacji z Genk zakończył się porażką 1-5. Kolejorz mógł przegrać jeszcze wyżej.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Genk

Lech nie był blisko. Mógł przegrać wyżej

Lech Poznań nie był uważany za faworyta starcia z Genk w eliminacjach Ligi Europy, ale przed własną publicznością mógł powalczyć o korzystny wynik. Niels Frederiksen przed czwartkowym meczem miał spory ból głowy z powodu problemów kadrowych, jakie trapią jego zespół. Niezdolni do gry byli między innymi Robert Gumny, Joel Pereira, Ali Gholizadeh czy Radosław Murawski.

Spotkanie z Genk rozpoczęło się od mocnego uderzenia gości, którzy objęli prowadzenie w 10. minucie. Chwilę później Kolejorz wyrównał, wykorzystując błąd rywali w rozegraniu piłki. Mikael Ishak wyłożył futbolówkę do Filipa Jagiełły, a ten precyzyjnym uderzeniem zdobył cennego gola.

Błąd rywali wykorzystany perfekcyjnie 😎



No i ten komentarz @BorekMati 😍



🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/daSDsz7fa8 pic.twitter.com/qC9AjpKHnc — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 21, 2025

Wydawało się, że Lech będzie w stanie nawiązać do tempa Belgów i mecz będzie wyrównany. Kontuzja Antonio Milicia odebrała jednak wszelkie nadzieje. Do przerwy Genk dołożył jeszcze trzy trafienia, bezlitośnie wykorzystując fatalną grę defensywy mistrza Polski. Piłkarze gości bez jakichkolwiek problemów wchodzili w pole karne i oddawali strzały, a jedynym mocnym punktem poznaniaków był Bartosz Mrozek, który nawet wybronił rzut karny i dobitkę. Gdyby nie on, Lech przegrałby znacznie wyżej.

Nie była to najlepsza połowa w wykonaniu Lecha…



A mogło być jeszcze gorzej! Na szczęście genialną podwójną interwencją popisał się Bartosz Mrozek ⤵️



🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/daSDsz7fa8 pic.twitter.com/MsPsgUjp6k — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 21, 2025

Po zmianie stron obraz gry wyglądał tak samo. W 48. minucie Genk dołożył piątego gola. Głównym winowajcą w tej sytuacji był Michał Gurgul, od którego odbiła się piłka, po czym wpadła do siatki.

Po piątej bramce Genk wyraźnie zwolnił i nie dążył już do kolejnych. Lech natomiast starał się zniwelować straty, ale był tego dnia fatalnie dysponowany. Porażka 1-5 praktycznie przesądza o losach rywalizacji. Lech w przyszłym tygodniu rozegra rewanż w Belgii.