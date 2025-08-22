To byłby transfer dekady. Czołowy polski klub chce Pululu! [NASZ NEWS]

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Węgry czy Polska?

Afimico Pululu wzbudza duże zainteresowanie na rynki transferowym. Napastnik Jagiellonii znów strzela dużo goli, również w ulubionej Lidze Konferencji UEFA. Z informacji goal.pl wynika, że zgłosił się po niego Ferencvaros, który zaoferował ponad 1,5 mln euro.



To jednak nie wszystko. Z naszych informacji wynika, że po Pululu chce ruszyć Lech Poznań. Częścią rozliczenia miałby być Filip Szymczak. Sam zawodnik mogłby liczyć na długi kontrakt z zarobkami sytuującymi go w ligowej czołówce. W naturalny sposób zostałby też następcą Mikaela Ishaka.



Pululu rozegrał w barwach Jagiellonii 95 spotkań, w których strzelił 41 goli i zaliczył 9 asyst. Jest królem strzelców poprzedniej edycji Ligi Konferencji UEFA, a i w bieżących eliminacjach spisuje się doskonale, bo w 4 meczach strzelił 4 gole.