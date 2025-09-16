Kto będzie nowym trenerem Pogoni? Jedno już wiadomo

Pogoń Szczecin pożegnała się z Robertem Kolendowiczem. Szkoleniowiec został zwolniony po porażce z Koroną i trwają poszukiwania nowego. Wiadomo, że nie będzie nim Polak, o czym poinformował Jerzy Chwałek z "Super Expressu".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Polak nie będzie nowym trenerem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin nie może być zadowolona ze startu tego sezonu. Po dotychczasowych meczach z pewnością w klubie oraz wśród kibiców panuje spory niedosyt, szczególnie, że ambicje w Dumie Pomorza są spore. Pokazują to transfery, w tym sprowadzenie chociażby mistrza świata z 2018 roku, a więc Benjamina Mendy’ego.

Poza tym jednak ze względu na słabe wyniki podjęto decyzję o zwolnieniu Roberta Kolendowicza. Szkoleniowiec rozstał się z Portowcami po ponad roku pracy. W ostatnim czasie jego zespół przegrał z Koroną Kielce i to właśnie wynik tej rywalizacji był decydujący. Na razie w kwestii nowego szkoleniowca nie jest zbyt wiele wiadomo, ale pewne informacje dochodzą do fanów ze Szczecina.

Według informacji przekazanych przez Jerzego Chwałka z „Super Expressu”, nowym trenerem Pogoni Szczecin z pewnością nie będzie Polak. Oznacza to, że klub postawi na kogoś z zagranicy, a więc być może jedno z dobrze znanych w Polsce nazwisk. Wolny jest przecież chociażby Goncalo Feio, choć to oczywiście wydaje się być na dzisiaj połącznie niemożliwe do realizacji.

