Królewski skomentował sytuację w Cracovii. Padły ostre słowa

20:15, 23. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Jarosław Królewski

Jarosław Królewski zabrał głos w sprawie głośnych zmian w Cracovii. Właściciel Wisły Kraków stanął w obronie Elżbiety Filipiak, która do niedawna pełniła funkcję prezesa Pasów.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Głośne zmiany w Cracovii. Jarosław Królewski broni Elżbiety Filipiak

Jarosław Królewski w mediach społecznościowych odniósł się do ostatnich zawirowań w Cracovii. Obecnie krakowski klub jest zarządzany przez Murata Colaka oraz Davida Amdurera. Jednak większościowym właścicielem pozostaje Robert Platek. Duże poruszenie w środowisku piłkarskim wywołała niedawna rezygnacja Elżbiety Filipiak, która do tej pory pełniła funkcję prezesa Pasów. Jak wynika z doniesień, powodem odejścia były różnice w wizji rozwoju klubu.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Colak i Amdurer zaatakowali Filipiak. Teraz głos zabrał Królewski. „Ten świat jest niesamowity. Przez ponad 25 lat inwestujesz wspólnie z mężem w klub piłkarski. Budujesz jedną z najbardziej znaczących polskich firm IT w historii. Niezależnie od wszystkiego, tworzysz setki tysięcy miejsc pracy. Kontrybuujesz do polskiej gospodarki. Dźwigasz klub z otchłani. Poświęcasz setki milionów złotych na sport, które do Ciebie nigdy nie wracają. Budujesz infrastrukturę na lata, po drodze wiele rzeczy nie wychodzi (co normalne – taki jest sport). Sprzedajesz z sukcesem spółkę zagranicznemu funduszowi. Jesteś człowiekiem, kobietą sukcesu, z tego co wiem – wzorem profesjonalizmu dla wielu” – napisał właściciel Wisły Kraków.

Aż tu nagle wpada na konferencję dwóch sepleniących no-namów z karierami, które z takim cv zapewne nie pozwoliłby objąć stanowiska project managera w Comarchu, którzy zarzucają Ci wszystko co najgorsze. Plując Ci w twarz, pomawiając – i reprezentując ludzi, którzy pewnie mieli zamiar kupić każdy klub Ekstraklasy i nie tylko. Robisz z kibiców klubu idiotów odwołując się do patetycznych słów o sercu, przywiązaniu i etyce. Więcej szacunku. Mieliśmy z śp. prof. Januszem Filipiakiem różne momenty, ale czuję się w ludzkim obowiązku aby powiedzieć stop. Więcej szacunku do tego co zrobił – do jego rodziny i wkładu – dodał.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź