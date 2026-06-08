Królewski ogłosił. Tu Wieczysta zagra w Ekstraklasie!

15:24, 8. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Jarosław Królewski (X)

Jarosław Królewski po raz kolejny zareagował na medialne doniesienia. Prezes Wisły ujawnił, na jakim stadionie Wieczysta Kraków będzie występowała w Ekstraklasie.

Jarosław Królewski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski mówi otwarcie. Wieczysta znalazła dom

Wieczysta Kraków jeszcze przed wywalczeniem awansu rozpoczęła poszukiwania ekstraklasowego domu. Beniaminek krajowej elity w poprzednim sezonie występował w roli gospodarza na ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Jednak plan dotyczący najwyższej klasy rozgrywkowej zakładał powrót do stolicy Małopolski.

Celem Wojciecha Kwietnia była gra przy Reymonta 22, a więc na obiekcie jednoznacznie kojarzonym z Wisłą. W tej sytuacji Wieczysta musiała porozumieć się z dwoma podmiotami, a więc z Białą Gwiazdą, operatorem murawy, i miastem Kraków. Rozpoczęto negocjacje, których przełom ogłosił Matusz Borek, a na co błyskawicznie zareagował Jarosław Królewski.

Prezes 13-krotnych mistrzów Polski jeszcze tego samego dnia wystosował drugi komunikat, w którym ujawnił kolejne szczegóły współpracy pomiędzy klubami. Zakłada ona przede wszystkim „komercyjne udostępnienie murawy Wieczystej” i „rozwój zespołu greenkeeperów, sprzętu oraz lamp do doświetlania murawy”.

Jednak najważniejsze zdanie padło na samym końcu wypowiedzi. – Oznacza to wprost, że Wieczysta będzie rozgrywać mecze w ESA przy R22 – przyznał Królewski. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2026/27 Ekstraklasa będzie gościła na Synerise Arena Kraków co tydzień.

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