Korona potwierdziła. Pomocnik wypożyczony do Betclic 2. ligi

Korona Kielce właśnie poinformowała, że najbliższe miesiące do końca obecnego sezonu w zespole Resovii Rzeszów spędzi Miłosz Strzeboński. Pomocnik w tym sezonie w PKO Ekstraklasie rozegrał siedem spotkań.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona wypożyczyła pomocnika do Betclic 2. ligi

Korona Kielce w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że lepiej, niż wielu się spodziewało. Ekipa Jacka Zielińskiego aktualnie zajmuje 8. miejsce w tabeli i jest wymieniana w gronie tych zespołów, które powalczą o awans do eliminacji europejskich pucharów.

Pomóc w tym mają konkretne zimowe transfery, w tym sprowadzenie Mariusza Stępińskiego, który już dał się poznać z dobrej strony. Wiadomo jednak, że w ostatnich dniach okienka zawsze coś może się jeszcze zdarzyć, choć tymczasem klub poinformował o odejściu na wypożyczenie młodego pomocnika. Miłosz Strzeboński, zgodnie ze wcześniejszymi medialnymi zapowiedziami, przeniósł się na najbliższe kilka miesięcy do Resovii Rzeszów występującej w Betclic 2. lidze.

Miłosz Strzeboński w tym sezonie rozegrał w sumie do tej pory 11 spotkań, z czego większość – siedem – w pierwszym zespole na poziomie PKO Ekstraklasy. Łącznie jednak wyszło z tego niespełna 75 minut na murawie. 22-letni defensywny pomocnik w naszej elicie wystąpił dotychczas 34-krotnie. Jest w tych rozgrywkach bez gola oraz asysty. Występy w Resovii będą dla niego debiutem na tym poziomie rozgrywkowym. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 200 tysięcy euro.

