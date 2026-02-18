Papszun będzie zadowolony. Ważny piłkarz gotowy na sobotni mecz

15:51, 18. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Piłka Nożna

Juergen Elitim wznowił już treningi z Legią Warszawa po drobnym urazie i będzie do dyspozycji Marka Papszuna w sobotnim starciu z Wisłą Płock, o czym poinformował tygodnik "Piłka Nożna".

Marek Papszun
SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia z ważnym powrotem pomocnika

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo słabo. Nikt nie ma już wątpliwości, że przy Łazienkowskiej w najbliższych tygodniach walczyć będą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Trudno bowiem liczyć na cokolwiek więcej w sytuacji, w której drużyna ostatnie ligowe zwycięstwo zanotowała kilka miesięcy temu, a gra w pierwszych meczach rundy wiosennej nie jest lepsza od tej z końcówki roku.

Z pewnością więc Marek Papszun nie może być zadowolony z dotychczasowej dyspozycji swoich zawodników, którzy przegrali z Koroną Kielce oraz tylko zremisowali z Arką Gdynia oraz GKS-em Katowice. Szansa na rehabilitację już jednak w sobotę, choć zadanie nie będzie łatwiejsze. Rywalem Wojskowych będzie bowiem Wisła Płock, a więc rewelacji tego sezonu. Pomóc w pokonaniu Nafciarzy może już jednak Juergen Elitim, który wznowił treningi i będzie najpewniej do dyspozycji na najbliższy mecz, o czym poinformował tygodnik „Piłka Nożna”.

Kolumbijski środkowy pomocnik to bez cienia wątpliwości jeden z najważniejszych graczy drugiej linii Legii Warszawa i kluczowe ogniowo całej układanki. Jego powrót po niewielkim urazie może okazać się więc bardzo ważną informacją dla Marka Papszuna. W tym sezonie Juergen Elitim rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował pięć asyst.

