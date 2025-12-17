Korona Kielce dokonała rewolucji. Niedosyt po letnich transferach

Korona Kielce podczas letniego okna transferowego nie próżnowała. Klub wydał łącznie blisko osiem milionów złotych na nowych zawodników. Sprawdzamy szczegóły i przyglądamy się, jak wyglądały letnie wzmocnienia.

Korona Kielce – transfery w trakcie letniego okna 2025

Runda jesienna w wykonaniu Korony Kielce była mieszanką solidności, momentów bardzo dobrej gry, ale także bolesnych potknięć, które nie pozwoliły drużynie na trwałe zadomowić się w czołówce ligi. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego zakończył pierwszą część sezonu na dziewiątym miejscu w PKO BP Ekstraklasie, odnosząc sześć zwycięstw, notując sześć remisów oraz ponosząc sześć porażek. Bilans ten dobrze oddaje formę Żółto-Czerwonych, którzy potrafili sprawić problemy ligowym faworytom, by kilka dni później stracić punkty w meczach teoretycznie łatwiejszych.

Kibice w Kielcach liczyli także na udany występ w rozgrywkach STS Pucharu Polski. Los skojarzył Koronę z drugoligową Chojniczanką Chojnice w 1/8 finału i wydawało się, że to rywal idealny do awansu. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. W serii rzutów karnych sensacyjnie odpadła ekipa z Ekstraklasy, co było jednym z największych rozczarowań tej rundy.

Letnie okno transferowe przyniosło w Kielcach prawdziwą rewolucję kadrową. Zieliński otrzymał sporą grupę nowych zawodników, ale jednocześnie stracił kilka kluczowych ogniw. Najgłośniejszym było odejście Mariusza Fornalczyka do Widzewa Łódź za około 1,5 miliona euro. Skrzydłowy należał do liderów Korony, jednak w nowym klubie nie potrafi na razie nawiązać do formy prezentowanej w Koronie.

Po wygaśnięciu kontraktu drużynę opuścił także Adrian Dalmau, który pozostał w Ekstraklasie, wybierając ofertę Piasta Gliwice. Wcześniej z klubem pożegnał się kapitan Miłosz Trojak, decydując się na egzotyczny kierunek i transfer do Ulsan HD w Korei Południowej. Warto również wspomnieć o odejściach Jewgienija Szykawki do Zagłębia Sosnowiec czy Dominicka Zatora do Arki Gdynia.

Korona Kielce – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt.de)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Mariusz Fornalczyk Widzew Łódź transfer definitywny Adrian Dalmau Piast Gliwice transfer definitywny Miłosz Trojak Ulsan HD transfer definitywny Marcus Godinho Degerfors transfer definitywny Jewgienij Szykawka Zagłębie Sosnowiec transfer definitywny Pedro Nuno Otelul Galati transfer definitywny Dominick Zator Arka Gdynia transfer definitywny Shuma Nagamatsu Ruch Chorzów transfer definitywny Jakub Konstantyn Pogoń Grodzisk Mazowiecki transfer definitywny Yoav Hofmayster bez klubu transfer definitywny Adam Chojecki NKP Podhale Nowy Targ wypożyczenie Daniel Bąk Znicz Pruszków wypożyczenie Piotr Malarczyk bez klubu konie kariery

Najdroższym letnim nabytkiem Korony został Tamar Svetlin, sprowadzony z NK Celje za 800 tysięcy euro. Reprezentant Słowenii szybko stał się ważną postacią środka pola, imponując intensywnością i przygotowaniem fizycznym. Jego średnia przebiegniętych kilometrów na mecz sięga 10,5 km. Choć nie zanotował jeszcze gola ani asysty w Ekstraklasie, jego wpływ na grę zespołu jest zauważalny. W ataku podstawowym zawodnikiem był Antonin, pozyskany z Gimnastic za 300 tysięcy euro. Hiszpan zdobył trzy bramki w 15 meczach ligowych, oddając 26 strzałów, z czego połowa była celna, i często wykonywał dużą pracę w pressingu.

Ważną rolę w drużynie odgrywa również 20-letni Stjepan Davidović, za którego zapłacono 500 tysięcy euro. Chorwat wystąpił w 18 spotkaniach, strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę, pokazując duży potencjał na przyszłość. Spore nadzieje wiązano także z Jakubem Budnickim sprowadzonym z GKS Tychy. Jednak po obiecującym początku sezonu 24-latek stracił miejsce w składzie i zakończył rundę z zaledwie ośmioma występami.

Korona Kielce – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt.de)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Tamar Svetlin NK Celje transfer definitywny Stejpan Davidović NK Radomlje transfer definitywny Antonin Ginastic transfer definitywny Jakub Budnicki GKS Tychy transfer definitywny Slobodan Rubezić Aberdeen transfer definitywny Władimir Nikołow Slavia Praga transfer definitywny Nikodem Niski Pogoń Grodzisk Mazowiecki transfer definitywny Viktor Popov Cherno More transfer definitywny Marcin Cebula bez klubu transfer definitywny

Najskuteczniejszymi zawodnikami Korony jesienią byli Dawid Błanik, który sześciokrotnie trafiał do siatki, oraz Konstantinos Sotiriou z czterema golami. Dużym ciosem dla zespołu była kontuzja Wiktora Długosza. Pomocnik doznał urazu mięśnia dwugłowego uda, przez co stracił kilka tygodni, a po powrocie w listopadzie nie zdołał już osiągnąć formy sprzed kontuzji. Jesień pozostawia w Kielcach umiarkowany optymizm, ale i wyraźne poczucie, że potencjał tej drużyny mógł zostać wykorzystany lepiej.

Pogłoski transferowe wokół Korony

W trakcie zimowego okna transferowego kielecki klub zamierza sprowadzić przynajmniej dwóch nowych zawodników. Priorytetem jest pozyskanie napastnika, który mógłby zwiększyć siłę ofensywną zespołu w rundzie wiosennej. Na liście życzeń znalazł się już Alejandro Marques, obecnie zawodnik Estoril. 22-letni napastnik jest wychowankiem akademii Barcelony, z której odszedł w 2020 roku. Potem jego transfer do Juventusu opiewał na ponad osiem milionów euro. Marques od ponad trzech lat występuje w Portugalii.

W kręgu zainteresowań znajduje się także także Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. 21-latek świetnie spisywał jesienią w Ekstraklasie i szybko przykuł uwagę innych klubów. Pomocnik strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę w 19 spotkaniach. Zieliński podkreśla, że chce działać aktywnie na rynku aby przygotować drużynę do spokojnego utrzymania w elicie.

