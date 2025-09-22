Kolendowicz mógł prowadzić inny klub z PKO Ekstraklasy. Miał gotowy kontrakt

Robert Kolendowicz przed startem tego sezonu mógł trafić do Legii Warszawa lub Górnika Zabrze. W tym drugim klubie miał już nawet gotowy kontrakt, o czym poinformował Mateusz Borek z "Kanału Sportowego".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Kolendowicz mógł prowadzić teraz Legię lub Górnika?!

Pogoń Szczecin tydzień temu podjęła decyzję o zwolnieniu Roberta Kolendowicza. Wyniki zespołu Portowców nie były być może idealne, a pewnie i nawet zbyt dobre, ale nadal daleko było im od tragicznych rezultatów. Nie da się więc powstrzymać od przeświadczenia, że być może zabrakło nieco cierpliwości i wsparcia dla trenera, który stracił tego lata przecież sporą część zawodników.

Niemniej decyzja zapadła i sam szkoleniowiec jest już na trenerskim bezrobociu, choć podczas pracy w Pogoni wyrobił sobie dobrą renomę i najpewniej prędzej bądź szybciej znajdzie sobie nowe zatrudnienie. Ciekawe informacje popłynęły dzisiaj jednak z ust Mateusza Borka, który w programie na antenie „Kanału Sportowego” przekazał, że Kolendowicz latem był bliski dwóch klubów z PKO Ekstraklasy. Chodzi mianowicie o Legię Warszawa oraz Górnika Zabrze, gdzie gotowy był już nawet kontrakt.

– Otwierał listę Michała Żewłakowa, tylko nie chciał opuścić Pogoni. Miał też praktycznie przygotowany trzyletni kontrakt z Górnikiem Zabrze – powiedział Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego” na temat Roberta Kolendowicza.

W przypadku Legii ostatecznie postawiono na Edwarda Iordanescu, a Górnika przejął Michal Gasparik. Obaj dobrze radzą sobie w nowych klubach.

