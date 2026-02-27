Karol Świderski w Koronie Kielce?! Zieliński reaguje na doniesienia

10:42, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TVP 3 Kielce

Karol Świderski został ostatnio połączony z transferem do Korony Kielce. Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Jacek Zieliński.

Jacek Zieliński
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona chce pozyskać Karola Świderskiego?

Korona Kielce w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i wielce prawdopodobne, że powalczy o zbliżenie się do strefy dającej prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Aktualnie zajmują oni bowiem 8. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale do strefy pucharowej tracą tylko cztery oczka, a przy tak dobrej dyspozycji, jak do tej pory, mają spore szanse.

W ostatnim czasie głośno o Koronie jest jednak także z innego powodu. A to za sprawą łączenia z sensacyjnym transferem latem. Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego Onet” przekazał bowiem, że na celowniku drużyny z Kielc jest Karol Świderski. To byłaby wielka sensacja, gdyby napastnik reprezentacji Polski wrócił do Polski i szczególnie do Korony, która choć robi olbrzymie postępy, to wciąż nie jest czołową drużyną ligi. Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Jacek Zieliński.

Jeśli byłaby możliwość sprowadzenia, to dopiero od lipca. Co ja będę sobie tym głowę zaprzątał? Internet płonie? Niech płonie! Internet zawsze płonie. Taki zawodnik, o takim poziomie i umiejętnościach, zawsze byłby w Koronie mile widziany. Czy stać Koronę na pozyskanie Karola Świderskiego? To nie jest pytanie do mnie – powiedział trener Korony Kielce Jacek Zieliński na konferencji prasowej cytowany przez „TVP 3 Kielce”.

Zobacz także: Lech w nieznacznie lepszej pozycji od Rakowa. Oto szanse na awans w LKE