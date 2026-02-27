Karol Świderski w Koronie Kielce?! Zieliński reaguje na doniesienia

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona chce pozyskać Karola Świderskiego?

Korona Kielce w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i wielce prawdopodobne, że powalczy o zbliżenie się do strefy dającej prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Aktualnie zajmują oni bowiem 8. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale do strefy pucharowej tracą tylko cztery oczka, a przy tak dobrej dyspozycji, jak do tej pory, mają spore szanse.

W ostatnim czasie głośno o Koronie jest jednak także z innego powodu. A to za sprawą łączenia z sensacyjnym transferem latem. Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego Onet” przekazał bowiem, że na celowniku drużyny z Kielc jest Karol Świderski. To byłaby wielka sensacja, gdyby napastnik reprezentacji Polski wrócił do Polski i szczególnie do Korony, która choć robi olbrzymie postępy, to wciąż nie jest czołową drużyną ligi. Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Jacek Zieliński.

– Jeśli byłaby możliwość sprowadzenia, to dopiero od lipca. Co ja będę sobie tym głowę zaprzątał? Internet płonie? Niech płonie! Internet zawsze płonie. Taki zawodnik, o takim poziomie i umiejętnościach, zawsze byłby w Koronie mile widziany. Czy stać Koronę na pozyskanie Karola Świderskiego? To nie jest pytanie do mnie – powiedział trener Korony Kielce Jacek Zieliński na konferencji prasowej cytowany przez „TVP 3 Kielce”.

