Kamil Grosicki zabrał głos w sprawie nowego kontraktu. Jasny plan Pogoni Szczecin

17:22, 28. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  wszczecinie.pl

Kamil Grosicki wypowiedział się na temat negocjacji w sprawie nowego kontraktu w Pogoni Szczecin . - Ważne, że już zaczęliśmy rozmawiać - przyznał w serwisie wszczecinie.pl.

Kamil Grosicki
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Negocjacje Kamila Grosickiego z Pogonią. Pomocnik zdradza szczegóły

Kamil Grosicki nadal imponuje formą w PKO BP Ekstraklasie w barwach Pogoni Szczecin. 37-letni kapitan Portowców regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Polski od selekcjonera Jana Urbana. W trwającym sezonie skrzydłowy zdobył siedem bramek i dorzucił cztery asysty w 17 meczach.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że zawodnik znalazł się na celowniku Widzewa Łódź, jednak sam Grosicki podkreśla, że jego celem jest pozostanie w Szczecinie. W wywiadzie dla portalu wszczecinie.pl piłkarz podzielił się wrażeniami po rozmowach w sprawie nowego kontraktu.

Ważne, że już zaczęliśmy rozmawiać. Nie tylko o tym, że chcemy, żebym został w Pogoni, tylko też na jakich warunkach. Ta ostatnia rozmowa była pierwsza i wydaje mi się, że była pozytywna. Mamy wrócić do rozmów po meczu z Widzewem. Wiemy, że ten mecz będzie kluczowy dla całego sezonu – stwierdził Grosicki.

Portowcy w 16. kolejce Ekstraklasy rozbili Zagłębie Lubin (5:1). – Mamy potencjał, ale ten sezon jest dziwny. Nie wiadomo, czego można się po nas spodziewać. Do końca rundy chcemy wygrać dwa mecze ligowe i mecz pucharowy. Mam nadzieję, że na wiosnę będziemy gonić tę górę w tabeli – dodał.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Pogoni Szczecin
10 milionów euro dla Pogoni Szczecin? Talent rozchwytywany!
Kamil Grosicki
Grosicki celem transferowym Widzewa! Zamieszanie w Pogoni
Kamil Grosicki
Pogoń chce zatrzymać Grosickiego! Oto żądania piłkarza