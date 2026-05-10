Lewandowski i Szczęsny otrzymają specjalną premię. Barcelona rozdzieli 23 miliony

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Lewandowski dostanie 1,5 miliona euro premii

Barcelona już w niedzielny wieczór może zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Duma Katalonii mierzy się bowiem z drugim w ligowej tabeli Realem Madryt, który z pewnością nie jest w ostatnim czasie w dobrej formie i trudno powiedzieć cokolwiek dobrego o ich postawie. Wszystko wskazuje więc na to, że wyraźnym, bardzo wyraźnym, faworytem El Clasico jest właśnie zespół gospodarzy.

Dlatego też obronienie tytułu w La Lidze od wielu już tygodni wydaje się wydarzeniem absolutnie możliwym i tylko kwestią czasu jest ostateczna celebracja. Wiadomo, że z tej okazji Barcelona przygotowała specjalne premię za wywalczenie mistrzostwa Hiszpanii. Według informacji katalońskiego „Sportu” są to 23 miliony euro dla całego zespołu.

Jak ujawniono, Robert Lewandowski może liczyć na około 1,5 miliona euro premii za wygranie ligi hiszpańskiej. Z kolei Wojciech Szczęsny, który nie miał w tym sezonie zbyt wiele szans do gry, otrzyma mniej więcej 500 tysięcy euro.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 42 spotkania, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Wojciech Szczęsny na koncie ma za to 10 występów w obecnych rozgrywkach, z czego tylko sześć w La Liga.

